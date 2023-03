BBVA crece con buena salud financiera. La reciente corrección permite a la acción cotizar con descuento sin dañar fondo alcista

El banco crece y mantiene una fuerte salud financiera

El ejercicio 2022 fue el mejor de la historia de BBVA. El beneficio atribuido alcanzó los 6.621 M de EUR (+31% vs 2021) o 1,05 EUR por acción (+48% vs 2021). Un resultado que se alcanza con un incremento de ingresos (margen de intereses y comisiones aumentan un 30,7%) y de la rentabilidad (+14,6% de ROE).

Todo ello permite cumplir con el objetivo de remunerar al accionista con un 40 / 50% de su beneficio ordinario, sin poner en riesgo su salud financiera. La ratio de capital CET1 alcanza el 12,61% y la calificación crediticia es de BBB+ según Fitch, A3 según Moody’s y A para Standard & Poor’s. En la ficha fundamental de Morningstar, BBVA recibe una calificación de strong o fuerte en salud financiera, la máxima disponible.

Alta remuneración al accionista: 422M de EUR en recompra de acciones y dividendo de 0,31 EUR (siempre que se tengan las acciones a 31 de marzo)

La entidad remunera al accionista de dos formas en 2022:

La primera mediante la recompra de acciones. El lunes 20 de marzo ha comenzado un programa de recompra de 422M de EUR en acciones que se reducirán de su capital social y que se implementará a un ritmo de entre 500.000 y 2.500.000 de acciones diarias.

La segunda en forma de dividendo. El próximo día 5 de abril repartirá un dividendo bruto de 0,31 EUR que representa una rentabilidad por dividendo aproximada del 4,75%. El último día con derecho a dividendo es el 31 de marzo y las acciones sin derecho a dividendo cotizan el 3 de abril.

La acción cotiza con descuento

La empresa recopila en su web las recomendaciones de 20 analistas: el 65% emiten recomendación de compra, el 35% de mantener y el 5% de vender. El precio objetivo medio de las recomendaciones emitidas es de 7,614 EUR.

La ratio de Precio / Valor justo (Price / Fair Value), que se encuentra en la ficha de Morningstar, es de 0,74x, es decir, la acción cotiza con un descuento del 26%. Las ratios de Precio / Ventas (1,39x) y Precio / Beneficios (6,41x) están por debajo de la media de los últimos 10 años.

La acción recibe la calificación de 4 estrellas por Morningstar, sobre un máximo de 5 estrellas disponibles, en un rating construido en base a criterios de momentum, valoración e incertidumbre.

Ficha cuantitativa de BBVA realizada por Morningstar y extraída de plataforma Next Generation de CMC Markets a 28/03/23

El CFD sobre BBVA mantiene estructura alcista de fondo y sobreventa según el oscilador MACD

El CFD sobre la acción de BBVA consigue estabilizarse dentro del rango comprendido entre el mínimo mensual de marzo situado en 5,7325 y la resistencia situada en 6,7545. La estructura alcista de fondo se mantiene si atendemos a (1) los máximos / mínimos significativos crecientes construidos a lo largo de los últimos dos años y a (2) la pendiente positiva de la media de 200 sesiones o MMS (200).

Dentro de este fondo alcista, el oscilador MACD se adentra en niveles de sobreventa, debido a la fuerte corrección que arrancó en 7,555 con la crisis de liquidez del SVB y el Credit Suisse. Unos niveles que, en ocasiones precedentes, han favorecido rebotes en la cotización.

Gráfico de CFD sobre BBVA con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 31/03/23

Mejore su formación. Apúntese a nuestros seminarios gratuitos online

¿Quiere probar su idea de trading inmediatamente en un gráfico en tiempo real? Aproveche la oportunidad ahora en nuestra innovadora plataforma de trading con una cuenta de demostración gratuita y sin riesgo. Abra una cuenta demo ahora Aquí podrá ver la horquilla, la garantía, la información si el producto también puede ser negociado en corto y el horario de negociación para nuestros más populares CFDs sobre acciones, como Nel Asa, Alphabet, Tesla y Amazon.

Región Comisión Garantía* Corto?** Horario de negociación España 0,06% (mínimo 5 EUR) 5:1 ✓ Todos los días de 09:00 a 17:30 USA 2 centavos por acción (mínimo USD 10 5:1 ✓ Todos los días de 15:30 a 22:00 Inglaterra 0,10% (mínimo 9 GBP) 5:1 ✓ TTodos los días de 09:00 a 17:30 Alemania EUR 5 5:1 ✓ Todos los días de 09:00 a 17:30

* La garantía o el apalancamiento amplifica las ganancias y las pérdidas por igual.

**Tenga en cuenta que podemos limitar su capacidad de ir al alza o la baja a nuestra discreción.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.