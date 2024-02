Repsol: múltiplos atractivos y cumpliendo con el plan estratégico, el precio del petróleo tiene la llave

Los resultados (jueves 22 de febrero) se normalizan con la bajada de precios y menores márgenes

Repsol publica resultados de 2023 el 22 de febrero y realizará conference call de 9:30h a 12:00h.

En los datos operativos provisionales publicados en enero, la compañía recoge que su producción en el 4T23 es de 595 Kbep/d (miles de barriles equivalentes por día) y para el conjunto de 2023 es de 599 Kbep/d, lo que supone un incremento del 8,0% frente al 4T22 y del 8,9% frente a 2022.

Los puntos negativos son (1) el precio de la energía y (2) el margen de refino. El precio medio de la energía que ha bajado de forma notable respecto a 2022: Brent -18,5%, West Texas -17,7% y Gas Natural Henry Hub -59,1%. De forma simultánea el margen de refino podría retroceder desde el 15,6% hasta el 11,0% según las estimaciones de la propia compañía.

Con la normalización del precio de la energía se espera también una normalización de los ingresos de la compañía y de los beneficios. El consenso de mercado espera que el resultado neto ajustado quede en 1.007M de EUR en el 4T23 (-47,7% vs 4T22) y en 4.900M de EUR en 2023 (-26,4% vs 2022).

Buena salud financiera y capacidad para cumplir con el plan estratégico

Uno de los puntos positivos de Repsol es su salud financiera, de hecho, es la única empresa energética de España con calificación de “fuerte” (ver “Resultados empresas de energía España: acciones en soportes y con múltiplos de valoración atractivos”). La calificación crediticia de su deuda a largo plazo es de grado de inversión: BBB+ por Standard & Poor’s, Baa1 por Moody’s y BBB+ por Fitch.

La deuda de la compañía es reducida y el consenso espera que continúe retrocediendo: desde 2.256M de EUR en 2022 hasta 2.164M de EUR en 2023. Una posición fuerte de cara a la refinanciación en el actual entorno de mayores tipos de interés.

La posición financiera le permite, siempre que el petróleo se mantenga en niveles de precios adecuados, continuar avanzando en su plan estratégico que pasa por diversificar hacia energías renovables. El plan estratégico también se actualizará con la publicación de resultados y con cifras del 3T23, la inversión alcanza los 4.362M de EUR. Dentro de la industria del petróleo y gas, la compañía ocupa la posición de 16 de 308 según MorningStar Sustinalytics con un riesgo medio.

Ficha de Morningstar sobre Repsol extraída de Next Generation a 16/02/24

Múltiplos de valoración atractivos y potencial según consenso

La acción de Repsol a precios de cierre del 16 de febrero, según la ficha de Morningstar, cotiza con un Precio / Valor Justo (Price / Fair Value) de 0,89, es decir, cotiza con un descuento próximo a los 11 puntos porcentuales. La ratio de Precio / Beneficios (Price / Earnings) es inferior a las 5x que se encuentra entre las más bajas del sector.

El consenso de analistas recopilado por la propia compañía en su página web establece para la acción un precio objetivo medio de 17,08 EUR. De las 29 recomendaciones que recibe, el 62% son de compra, el 35% de vender y el 3% es de venta.

La acción de Repsol en la media móvil simple de 200 sesiones

Desde un punto de vista técnico, la acción está pegada a la media móvil simple de 200 sesiones o de largo plazo. La ruptura de la resistencia situada en 14,16 EUR incorporaría mayor momento positivo al precio y favorecería que la acción buscase resistencias mayores. Esta posibilidad depende, en gran medida, de que el precio del petróleo confirme la formación de Hombro – Cabeza – Hombro invertido que ha construido en los últimos meses.

Al contrario, la pérdida del mínimo de la semana pasada situado en 13,59 EUR desarmaría estructura alcista reciente y favorecería una visita a soportes más importantes, zona de mínimos de 2023 y 2022.

Repsol en gráfico diario extraído de la plataforma Next Generation a 20/02/24



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.