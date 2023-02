Repsol: crece fuerte, el consenso es optimista y la acción es alcista sin presentar excesos

Repsol continúa creciendo a fuerte ritmo pese a la normalización de los precios de la energía

Repsol publica resultados el 16 de febrero con presentación online o conference call a las 12:30h. Estas son algunas referencias que nos pueden servir de guía.

El consenso de analistas que recoge la compañía en su propia página web espera un resultado neto ajustado de 1.761M de EUR para el 4T22. Si la cifra cumple con las expectativas, estaríamos hablando de un incremento del +67,5% respecto al mismo trimestre de 2021.

En su último informe de operaciones publicado el 17 de enero encontramos que la evolución de los precios del petróleo y del gas se están comenzando a normalizar en el 4T22: en media y en comparativa con el 4T21, hemos asistido a una subida del 11,4% en el Brent y del 8,6% en el Henry Hub. Sin embargo, la mayor contribución parte de los abultados márgenes de refino que continúan creciendo por encima de los dos dígitos en destilación y conversión.

El consenso es optimista y la acción tiene un potencial del 20% según precio objetivo medio

Los analistas que siguen a la compañía emiten un 78% de recomendaciones de compra, un 18% de recomendaciones de vender y un 4% de mantener. El precio objetivo promedio para la acción es de 18,04 EUR que se encuentra aproximadamente a 20 puntos porcentuales de la cotización actual.

Tabla de valoración de Repsol de Morningstar y extraída de la Plataforma Next Generation

La acción está barata en términos históricos y frente a sector

La acción de Repsol a precios de cierre del 7 de febrero, según la ficha de Morningstar, presenta un Precio / Valor Justo (Price / Fair Value) de 0,86x, es decir, cotiza con un descuento que ronda los 14 puntos porcentuales. Repsol junto con Enagás son las que cotizan con mayor descuento según Precio / Valor Justo dentro del sector energía de España (ver “Energía antes de resultados: Naturgy, Repsol, Enagás, Iberdrola, Endesa, Acciona Renovables, Red Eléctrica y Solaria”).

El ratio Precio / Beneficios (Price / Earnings) de 5,55x se encuentra en zona de mínimos de la última década y sugiere que los niveles de valoración son bastante atractivos si atendemos a la media de los últimos años. Para finalizar, la rentabilidad por dividendo actual alcanza el 4,71% que es superior al activo libre de riesgo a 10 años: el bono español a ese plazo tiene una TIR del 3,35%.

Repsol tiene fondo alcista y no tiene excesos acumulados, no hay sobrecompra que purgar

El CFD sobre la acción de Repsol presenta una estructura alcista de largo plazo, máximos / mínimos significativos crecientes, y la pendiente de la media móvil simple de 200 sesiones es positiva. El fondo es alcista y la reciente estabilización de la cotización entre 15,5425 y 13,95 euros ha permitido purgar excesos eliminando la sobrecompra (ver como el oscilador MACD cotiza en niveles neutrales).

Mientras el precio se mantenga por encima de 13,95 euros, que es aproximación de la media de 200 sesiones, el fondo sigue siendo alcista. Por encima de 15,5425 se recupera momento positivo y se podría poner a prueba el máximo significativo de 2022 situado en 16,225 EUR.

Gráfico diario de CFD sobre Repsol con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 10/02/23

