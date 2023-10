Rebote en las bolsas: ¿estamos en un punto de inflexión?, ¿qué dicen los indicadores contrarian?

Rebote en fondo alcista

El US SPX 500 marca mínimo mensual en 4.201 y consigue alejarse de la zona de referencias técnicas importantes, la media móvil simple de 200 sesiones y la directriz alcista que une los mínimos de 2022 y el mínimo de MAR23. El rebote es generalizado y nos preguntamos su grado de fiabilidad. Para ello vamos a comparar las lecturas de indicadores contrarian o contrarios en la actualidad respecto a los últimos giros del oscilador MACD desde niveles de sobreventa (MAR23, DIC22 y OCT22).

Los indicadores contrarian o contrarios buscan lecturas extremas de sentimiento y posicionamiento de los inversores que suelen registrarse antes de un punto de inflexión en el precio.

US SPX 500 en gráfico diario con oscilador MACD y extraído de la plataforma Next Generation a 18/10/2023

¿Qué dicen los indicadores de sentimiento?: no se han visto niveles de pánico

Las encuestas de sentimiento sobre mercados nos ayudan a ver si hemos tocado un punto extremo de pesimismo y/o pánico que suele preceder a la formación de suelos en el mercado.

La encuesta semanal de la AAII (American Association of Individual Investors) pregunta a los inversores minoristas si son alcistas, bajistas o neutrales para la bolsa de cara a los próximos seis meses. El diferencial o spread entre el porcentaje de alcistas y el porcentaje de bajistas es utilizado como indicador de sentimiento.

En MAR23 el diferencial medio era del -23,7%, en DIC22 el diferencial era del -21,3% y en OCT22 del -29,8%. En las dos semanas que llevamos de mes de OCT22, el diferencial medio es del -4%, la lectura es bajista pero se encuentra lejos de niveles extremos.

Las últimas lecturas de la Investors Intelligence que recopila datos entre los asesores financieros señalan que los alcistas superan con claridad a los bajistas. La encuesta del 3 de octubre presentó un 42,3% de alcistas por un 23,9% de bajistas mientras que la encuesta del 10 de octubre nos dejó un 48,6% de alcistas respecto al 22,8% de bajistas. Unas lecturas claramente optimistas si las comparamos con las bajas lecturas de 2022 donde los bajistas superaban a los alcistas.

¿Qué dicen los indicadores de posicionamiento?: no hemos asistido a un proceso de capitulación

Los indicadores de posicionamiento nos ayudan a determinar si hemos asistido a un proceso de capitulación o de ventas forzosas que suele coincidir con momentos de pánico.

El VIX (Volatility Index) es el índice de volatilidad implícita de las opciones dentro del dinero sobre el S&P 500. Un VIX elevado implica que los operadores pagan una prima alta porque esperan mayores movimientos en el S&P 500 que suelen suceder en mercados bajistas. Si se pagan altos niveles de prima, los operadores se posicionan claramente a la baja en el mercado de opciones, ya sea para cubrir carteras o de forma direccional.

En OCT22 el VIX medio fue de 30,05, en DIC22 fue de 21,78 y en MAR23 de 21,67. En la actualidad, el VIX medio en lo que llevamos de octubre es de 17,81 e inferior a los 20 puntos que es una volatilidad implícita que se asocia a mercados alcistas y sólidos.

Otra forma de ver la volatilidad es atendiendo al indicador ATR o Average True Range que mide los rangos de variación medios del índice (ver histograma azul en gráfico superior). En esta ocasión el precio se mueve de forma menos acusada que en MAR23, DIC22 y OCT22.

La ratio put/call compara el número de opciones puts negociadas respecto al número de opciones calls negociadas. Las opciones puts se compran cuando se esperan caídas en el precio de las acciones. De esta manera, si la ratio put/call alcanza niveles elevados señala que los operadores se posicionan de forma bajista.

En este caso, los operadores de mercado están aprovechando la baja prima de volatilidad o VIX para comprar opciones de cobertura o pull. La ratio put/call en lo que llevamos de mes alcanza las 1,13x que es un nivel alto y superior al registrado en la caída de MAR23 y de OCT22, solo comparable al registrado durante la caída de DIC22.

Otra forma fácil de ver si hemos asistido a un proceso de capitulación es ver los niveles de actividad en el mercado que suelen aumentar por la alta volatilidad y los nervios de los operadores. En este caso el volumen de acciones contratadas en el NYSE durante lo que llevamos de octubre oscila en torno a la media sin mostrar ninguna tensión. Por el contrario, en MAR23 el volumen se disparó un 20,14%, en DIC22 aumentó un 3,12% pese a las festividades y en OCT22 aumentó un 10,30%.

Sentimiento y posicionamiento no sugieren un extremo o punto de inflexión en el mercado

Los indicadores de sentimiento sugieren que no hemos asistido a un momento de pánico que suele preceder a la formación de suelos y propiciar un proceso de capitulación caracterizado por altas dosis de volatilidad y de volumen de contratación. Desde un punto de vista contrarian o contrario no estaríamos ante un extremo de mercado que suele favorecer un punto de inflexión.



