Rebote en bolsas con pies de barro: volatilidad y petróleo cerca de máximos

Rebote en cuarentena

El oscilador MACD ha cruzado al alza a su señal en la mayoría de índices que analizamos habitualmente; un giro a corto plazo que parte de niveles de sobreventa y que, en ocasiones anteriores, ha favorecido la formación de un suelo o, al menos un rebote. Sin embargo, en las dos últimas sesiones de la semana pasada, los índices cedieron con intensidad y rompieron las directrices alcistas de corto plazo que podrían servir de referencia para un posible rebote.

Se podría decir que el rebote se encuentra en cuarentena, más aún, cuando tenemos a los índices de volatilidad (EU Volatility Index Oct 2023 y Volatility Index Oct 2023 pegados a los 20 puntos) y al precio del petróleo cerca de máximos de la semana pasada. Dos variables que sugieren que el riesgo geopolítico no se ha reducido.

Esta semana, hay información importante que puede aumentar o relajar la tensión actual y decantar la balanza: “Próxima semana en los mercados: resultados empresariales 3T23 (Tesla y Taiwan Semiconductor), geopolícia y macro (PIB de China e IPC de UK)v”.

Alemania 40 y Euro 50 frenan en la parte alta del canal bajista

En Alemania 40 y Euro 50, el rebote de la semana pasada encuentra resistencia en niveles próximos a la zona comprendida entre la directriz bajista de medio plazo que parte de máximos anuales y la media móvil simple de 200 sesiones. Estos niveles son resistencia y estamos hablando de 15.575 / 15.655 para el Alemania 40 y de 4.234 / 4.272 para el Euro 50.

Alemania 40 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 16/10/23

Por la parte inferior, el soporte más importante a corto plazo se encuentra en el mínimo de mes, 14.945 para Alemania 40 y 4.060 para Euro 50. Unos niveles en los que el precio podría buscar apoyo a corto plazo si se desarma la estructura de rebote y los índices pierden el mínimo del viernes pasado y consolidan por debajo de las directrices alcistas que parten de mínimos de OCT23.

Euro 50 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 16/10/23

España 35 por debajo de la MMS (200)

El España 35 continúa con el impulso bajista que comenzó el viernes pasado y que parte de los 9.435 puntos, máximo que pasa a convertirse en resistencia. Por la parte inferior, el índice comienza a consolidar por debajo de la resistencia menor situada en 9.276 y vuelve a perder la media de 200 sesiones. El nivel de soporte a corto plazo más importante lo encontramos en el mínimo mensual establecido en 9.076 puntos.

España 35 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 16/10/23

US SPX 500 rebote desde referencias clave de largo plazo

El US SPX 500 rebota desde los 4.201 puntos, nivel que pasa a convertirse en soporte clave, pues es fácilimente indentificable y aproximación de referencias importantes de largo plazo: la media móvil simple de 200 sesiones y la directriz alcista que une el mínimo de 2022 con el mínimo de MAR23.

Por la parte superior, el máximo de la semana pasada situado en 4.398 es la primera resistencia seria de corto plazo. Si el precio consolida por encima, la siguiente zona de resistencia estaría en los máximos anuales, 4.540 y 4.607.

A muy corto plazo, soporte en 4.320, si asistimos a consolidación por debajo en gráfico diario, la presión vendedora podría aumentar.

US SPX 500 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 16/10/23

US NDAQ 100 frena el rebote en directriz bajista de medio plazo

US NDAQ 100 marca un máximo la semana pasada en 15.336 puntos, nivel que es aproximación de directriz bajista que parte de máximos anuales y que pasa a convertirse en primer nivel de resistencia a corto plazo. Si el precio es capaz de romperlo al alza, podría buscar el siguiente nivel de resistencia que se encuentra en el máximo anual esatblecido en 15.931.

Por la parte inferior, a muy corto plazo, soporte en 14.905. Si el precio consolida por debajo podría aumentar la presión vendedora y el siguiente nivel de apoyo se encontraría en 14.429 puntos que es mínimo mensual.

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 16/10/23



