Próxima semana en los mercados: resultados empresariales 3T23 (Tesla y Taiwan Semiconductor), geopolítica y macro (PIB de China e IPC UK)

Resultados empresariales: Tesla, bancos EEUU y Taiwan Semiconductor

Los resultados empresariales del 3T23 son lo más destacado. Tesla es la primera megacorporación que publicará el miércoles a cierre de sesión junto con Netflix. El sector financiero de EEUU será el otro gran protagonista que permitirá medir el estado del ciclo y el impacto de la subida de tipos. Taiwan Semiconductor publica el jueves a cierre de sesión y puede ser referencia para ver como evoluciona el sector de la Inteligencia Artificial y los procesadores.

Empresas con capitalización superior a los 100MM de USD. El martes publican Johnson & Johnson (JNJ), Bank of America (BAC), Goldman Sachs (GS), Lockheed Martin (LMT) y Prologis (PLD). El miércoles publican Tesla (TSLA), Procter & Gamble (PG), ASML, Netflix (NFLX), Abbott Laboratories (ABT), SAP, Morgan Stanley (MS), IBM y Elevance Health (ELV). Taiwan Semiconductor (TSM), Philip Morris (PM), Union Pacific Corporation (UNP), AT&T (T) e Intuitive Surgical (ISRG). El viernes publica American Express (AXP).

Energía y geopolítica

La evolución de los precios de la energía será otro de los grandes focos de atención pues sirve como (1) térmometro de la tensión geopolítica y (2) riesgo para la economía. La guerra entre Israel y Hamás dispara precio de petróleo. Pero aumenta con más fuerza el precio del Gas Natural en Europa (TTF) que en el vencimiento de noviembre sube casi un 50%. Justo a las puertas del invierno (al igual que el año pasado con Nord Stream) hay fallos en el gasoducto que une Finlandia y Estonia, y comienza a hablarse de sabotaje. La vulnerabilidad de infraestructuras estratégicas es algo para preocuparse.

Petróleo Crudo Brent en gráfico diario con Average True Range extraído de la plataforma Next Generation a 13/10/2023

Macroeconomía: inmobiliario EEUU, PIB de China e IPC de Reino Unido

EEUU: mercado inmobiliario y ventas al por menor

Los miembros del FOMC señalan que los repuntes de los tipos de interés a largo plazo hacen que las condiciones financieras sean restrictivas y hacen innecesaria mayores subidas en el tipo de intervención. Uno de estas referencias de tipos que no han parado de subir son los tipos hipotecarios que a 10 años rozan el 7,00% y a 30 años el 8,00%.

El sector inmobiliario continúa siendo una buena vara de medir para saber el impacto de la política monetaria y la próxima semana viene repleta de datos. Índice NAHB del sector inmobiliario (martes a las 16:00h), Inicio de viviendas y Permisos de construcción (miércoles a las 14:30h) y Venta de viviendas (jueves a las 16:00h).

Amén de los datos del mercado inmobiliario, la referencia más destacable, serán las Ventas al por menor de SEP23 (martes a las 14:30h), que serán un buen termómetro del consumo de los hogares. El consenso de Thomson Reuters espera una subida del +0,2% mensual que sería el sexto mes consecutivo de subidas.

China: PIB del 3T23 y tipo de interés de prestamos hipotecarios

China publica el PIB del 3T23 (miércoles antes de la apertura) y, según Thomson Reuters, se espera un crecimiento del 4,4% interanual que supone una desaceleración acusada respecto al 6,3% del trimestre anterior. Una cifra que encaja con la debilidad que sugieren las recientes lecturas de las encuestas empresariales y de la balanza de pagos. La debilidad económica se refleja en la tendencia bajista que ha desarrollado la bolsa en lo que llevamos de año.

Los rebotes en las bolsas surgen al calor de rumores sobre medidas económicas expansivas. En este sentido, el mayor problema de la economía china sigue siendo la crisis inmobiliaria y un buen estímulo sería una bajada de los tipos hipotecarios. Sin embargo, el PBoC (Banco Popular de China) decide el viernes los tipos de los prestamos a 1 y 5 años, y se espera que los mantenga en el 3,45 y 4,2% respectivamente.

Hong Kong 50 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 13/10/2023

Reino Unido: IPC y salarios

El Banco de Inglaterra (BoE) decidió mantener los tipos de interés en el 5,25%. La decisión es arriesgada y podría poner en riesgo la credibilidad del banco central pues la inflación continúa lejos de objetivo; el consenso de Trading Economics espera que baje la tasa subyacente y general hasta el 6,5% y 5,9% respectivamente, dato que se publica el miércoles a las 8:00h. Gran parte de la fuerte subida de precios se debe al crecimiento de los salarios que se publicarán el martes a las 8:00h y que se espera que suban un 7,5% ia.

Las cifras de crecimiento de salarios e inflación continúan siendo muy elevadas y, si no consiguen mantener la senda a la baja, podría aumentar la volatilidad. El rebote en el bono a 10 años inglés, UK Gilt, podría peligrar pues el BoE podría verse obligado a retomar la senda de subidas de tipos.

UK Gilt en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 13/10/23

Europa: ZEW e IPC final

En Europa, la agenda macro no trae grandes referencias. Lo más destacable es la encuesta de sentimiento a analistas ZEW (lunes a las 11:00h) y que dará lecturas tanto para Europa como para Alemania. Alemania podría estar próxima a contracción econóica y el consenso espera que el ZEW de expectativas baje hasta 16 puntos que serían mínimos anuales. El dato de inflación final para el conjunto de Europa se publicará el miércoles a las 11:00h y se espera un 4,3% interanual.

Alemania 40 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 13/10/2023



