Dax y Nasdaq en rango estrecho y por periodo prolongado: la ruptura puede marcar dirección a medio plazo

La volatilidad que comienza a repuntar en los mercados de bonos y divisas continúa sin hacer acto de presencia en las bolsas. El índice de volatilidad implícita de las opciones dentro del dinero, el VIX, se dedica a oscilar en torno a 20. Por otro lado, los rangos de variación de los precios se estrechan y los indicadores como el ATR (Average True Range o Rango de variación medio) se establecen en mínimos de varios meses. Un ejemplo extremo de este estancamiento lo tenemos en el Dax 40 que lleva más de dos semanas dentro de un rango que no supera el 2,5%.

Variación anual y Distancia a la media móvil de 200 sesiones en Ibex 35, Dax 40 y Nasdaq 100

El estancamiento permite que los índices pierdan momento positivo y que se refleja en un repliegue de los osciladores de precios como el MACD. En el gráfico inferior sobre el CFD Alemania 40, el MACD acumula divergencias bajistas, y en el gráfico sobre el CFD US NDAQ, el MACD se gira a la baja. Una dinámica de retrocesos que permite que comience a reducirse la sobrecompra, aunque las alzas han previas han sido tan amplias (más en Europa que en EEUU) que los índices continúan muy alejados de las medias de largo plazo (ver gráfico superior).

Los drivers o catalizadores de la semana: PMIs adelantados o flash (martes), minutas FOMC (miércoles) y PCE de EEUU (viernes)

La agenda macroeconómica de la semana va de menos a más, con el PCE de EEUU que se publica el viernes, como dato más importante.

El lunes, es festivo en EEUU, el Día de los Presidentes, y se espera una jornada de menor volumen. La noticia más destacable es la Confianza del Consumidor de la UME de FEB22 para la que se espera una moderada recuperación: desde -20,9 puntos hasta +20,0 puntos que son niveles bajos compatibles con los vividos durante la Crisis financiera de 2008-2009 y la Crisis del euro en 2012.

El martes, las encuestas empresariales PMI preliminares del mes de FEB22 son los datos a destacar. Se publican en la Zona Euro, UK y EEUU. Se espera una recuperación generalizada en todos los países / zonas económicas y en los componentes de servicios y de manufacturas. También se publicará la encuesta a analistas de Alemania ZEW de FEB22 para la que se espera una mejora, desde +16,9 hasta +25,1 puntos.

El miércoles, se publica la encuesta empresarial realizada por el instituto Ifo de Alemania y, por la tarde, se publicarán las actas del último FOMC o Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal.

El jueves, un leve respiro, lo más destacable es la inflación final de la UME que no suele desviarse del dato preliminar y generar volatilidad. También, sin gran impacto a nivel global, aunque podría tenerlo a nivel local, se publica la Confianza del Consumidor GfK del Reino Unido.

El viernes, acaba la semana con el dato más importante, el PCE o Deflactor del Consumo de EEUU (a las 14:30h) del mes de ENE23 que es el índice de precios más seguido por la Reserva Federal para medir la inflación. El mercado mirará con lupa si la inflación continúa reduciéndose: la referencia es el PCE de DIC22 que en su tasa subyacente quedó en el +4,4% interanual y en su tasa general en el 5,0%.

En cuanto a resultados empresariales señalar que publican un gran número de empresas del Ibex 35: Enagás y Rovi (martes); Iberdrola, Aena y Red Eléctrica (miércoles);Telefónica (jueves); Amadeus, Endesa e IAG (viernes).

El CFD Alemania 40 rango estrecho y prolongado, la ruptura puede marcar dirección de un movimiento amplio

El CFD Alemania 40 lleva más de dos semanas estacando dentro del rango comprendido entre el máximo anual, 15.656 puntos, y el mínimo de la semana pasada establecido en 15.248. Las referencias son claras y el periodo de permanencia dentro del rango es prolongado, una combinación que podría favorecer un movimiento más amplio en la dirección en la que se rompa el rango.

Gráfico diario de CFD Alemania 40 con Volumen y MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 20/02/23

El CFD US NDAQ 100 experimenta bandazos dentro de 12.212 y 12.895

El CFD US NDAQ 100 experimenta algunos bandazos dentro del rango comprendido entre 12.895, máximo anual, y los 12.212 puntos, máximo de DIC22 que actuó de resistencia y que ha pasado a convertirse en soporte. El estancamiento deriva en un giro a la baja del oscilador MACD desde niveles de sobrecompra.

Si el precio se decanta por una ruptura de 12.895, la siguiente resistencia se encuentra en 13.722 que es máximo de AGO22. Por el contrario, si el precio se decanta por una pérdida de 12.212, la siguiente zona de apoyo está comprendida entre la media de 200 sesiones y 11.795.

Gráfico diario de CFD US NDAQ 100 con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 20/02/23

El CFD España Ibex 35 avanza dentro de canal alcista

El CFD España 35 es el que mayor fortaleza presenta y desarrolla un claro canal alcista que parte de mínimos del ejercico pasado. La ausencia de una corrección acusada en las últimas semanas queda reflejada en el oscilador Estocástico que, en lo que llevamos de año, se ha instalado en zona de sobrecompra a excepción de algunas sesiones. La primera zona de soporte es 9.067 / 8.992 que es base del canal alcista. La primera resistencia es 9.360 que es máximo anual y nivel próximo al máximo de 2021 establecido en 9.318.

Gráfico diario de CFD España 35 con Estocástico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 20/02/23

