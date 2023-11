Ranking Ibex 35: ¿acciones sin sobrecompra y con aumento en volumen de contratación?

El Ibex sube sin descanso, rompe máximos y acumula alta sobrecompra

El Ibex 35 avanza un 19,56% en lo que va de año y un 10,85% desde el mínimo de octubre. La recuperación en las últimas tres semanas del índice ha sido vertical y el índice comienza a consolidar por encima de la zona de máximos anuales y resistencia clave. Un fuerte impulso al alza que se produce en una de las fases estacionalmente más alcistas para las bolsas.

España 35 en gráfico diario con oscilador RSI extraído de la plataforma Next Generation a 22/11/2023

La verticalidad del movimiento ha provocado que los osciladores de precios clásicos en datos diarios alcancen niveles de sobrecompra elevados y que aparezca el vértigo a incorporarse en los niveles actuales (ver RSI (14) en gráfico superior).

En este caso, para aquellos que confíen en el rally de fin de año y busquen el lado largo o comprador del mercado del mercado, podrían esperar a un retroceso que pudiera llegar a no cumplirse. En este caso un primer nivel de soporte a corto plazo se encontraría en los 9.623 puntos que es aproximación de al directriz alcista que parte de mínimos de octubre.

Otra opción, para los que busquen el lado largo del mercado, podría ser buscar incorporarse en aquellas acciones que se han quedado rezagadas en las subidas. Con este fin, hemos creado una clasificación para detectar aquellas acciones del Ibex 35 que presentan menos excesos y donde la actividad de mercado es más alta.

ArcelorMittal, Repsol, Logista, Acciona y Redeia lideran la clasificación

Para detectar aquellas acciones con menores excesos, damos una mejor puntuación a aquellas que (1) se encuentren a más distancia del máximo anual, que (2) tengan una menor distancia porcentual a su media de 200 sesiones y que (3) presenten una menor lectura en su oscilador estocástico. Para detectar aquellas acciones con mayor actividad, damos una mejor puntuación a las acciones que han negociado un mayor efectivo en las últimas semanas respecto a la media de largo plazo.

Clasificación de acciones Ibex 35 según menos excesos acumulados y mayor actividad desarrollada con datos a cierre 20/11/2023

ArcelorMittal, Repsol, Logista, Acciona, Redeia, Inmobiliaria Colonial, Acciona Renovables, Unicaja Banco, Laboratorios Rovi y Naturgy son las 10 acciones del Ibex 35 con menos excesos y mayor actividad.

Redeia en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 22/11/2023

Redeia es una de las acciones que destacaba dentro del reciente análisis del sector energía pues presentaba una calificación de 5 estrellas según MorningStar y se encontraba cerca de soportes. Un sector (en el que también están Acciona Energía Renovables, Repsol y Naturgy) con una correlación negativa con los tipos de interés. Por el contrario, en la parte inferior de la tabla, con mayores excesos y menos actividad, se encuentran gran parte de los bancos que se han beneficiado de un contexto de altos tipos de interés.

En este contexto, si los datos de inflación continúan evolucionando positivamente y la economía mantiene signos de debilidad, los tipos de interés podrían formar techo y retroceder, favoreciendo una rotación sectorial.



