Ranking Ibex 35: acciones con sobreventa y volumen alto VS acciones con sobrecompra y volumen bajo

Las acciones del Ibex 35 experimentan fuertes rotaciones y una alta dispersión

El Ibex 35 en lo que llevamos de año sube un 11,31%: un buen comienzo que esconde los amplios procesos de rotación y la alta dispersión que se ha producido dentro del índice. A nivel de acciones, pese a las alzas superiores a los dos dígitos del Ibex 35, nos encontramos 12 títulos que experimentan caídas en lo que llevamos de año.

A nivel sectorial, el proceso de rotación es más apreciable, en los primeros meses del año, los bancos fueron los protagonistas. El Ibex 35 Bancos marcó máximo anual el 7 de marzo con revalorizaciones próximas a los 30 puntos porcentuales. Desde entonces, en los últimos meses ha ido perdiendo terreno reducir las alzas acumuladas en el año a los 8 puntos porcentuales actuales. El relevo en las subidas en lo que llevamos de segundo trimestre lo han tomado los sectores de Tecnología y Comunicaciones junto con Materiales Básicos y Construcción con alzas que superan los 5 puntos porcentuales.

Actualizamos el ranking de acciones Ibex 35 en función a la sobreventa / sobrecompra y el volumen de contratación

En este contexto de dispersión y rotación sectorial, volvemos a actualizar el ranking de acciones en función a sobreventa / sobrecompra y el volumen de contratación. El objetivo del ranking es identificar aquellas acciones que han podido cometer excesos al alza o a la baja.

La tabla nos permite distinguir entre aquellas acciones que presentan mayores signos de madurez en las subidas (parte inferior de la tabla) y las acciones que han sufrido más castigo y donde el volumen está repuntando (parte superior de la tabla).

Ranking de acciones Ibex 35 en función al grado de sobreventa / sobrecompra y la variación en el efectivo negociado

En la parte superior de la tabla se encuentran las acciones con mayor volumen, sobrevendidas y susceptibles de estar en soportes

En la parte superior de la tabla, están las acciones que presentan mayor sobreventa (se encuentran por debajo de su media de 200 sesiones y/o el oscilador RSI tiene niveles bajos) y el volumen está repuntando con más intensidad. Estas acciones son más susceptibles de encontrarse próximas a niveles de soporte importantes.

Un ejemplo lo tenemos en Merlin Properties que ha sido recientemente analizada en la sección de noticias de la página web (ver “Merlin Properties crece, reparte un buen dividendo y tiene liquidez: la acción se encuentra soportes”).

Ver video de análisis con más empresas del Ibex 35 en soportes clave y con sobreventa

Gráfico diario de CFD sobre Merlin Properties con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 24/05/23

En la parte inferior del ranking están las acciones más sobrecompradas, con menor volumen y más susceptibles de encontrarse próximas a resistencias

En la parte inferior de la tabla se encuentran las acciones con impulsos alcistas más maduros. Los títulos que más sobrecompra presentan (en función al oscilador RSI y a la distancia a la media móvil simple de 200 sesiones) y que tienen un volumen de contratación decreciente. Estas empresas son más susceptibles de estar próximas a resistencias clave y tener sobrevaloración. El caso del CFD sobre Ferrovial se encuentra próximo a su máximo de 2020 establecido en 30,495 EUR y la acción cotiza con una sobrevaloración del 6% si atendemos a la ficha cuantitativa de Morningstar que se puede consultar en la plataforma Next Generation.

Ver video de análisis con más empresas Ibex 35 en resistencias clave y con sobrecompra

Gráfico semanal de CFD sobre Ferrovial con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 24/05/23

