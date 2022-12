El Dax ha sido una de las bolsas que más ha rebotado y que más sobrecompra presenta

La bolsa alemana presenta uno de los mayores niveles de sobrecompra y con mayores niveles de cansancio a corto plazo (ver “A corto plazo: primero Nasdaq, luego Ibex y último Dax”). El Dax alemán ha sido uno de los índices que más ha rebotado desde mínimos anuales y que, en las últimas semanas, más se ha enfriado: el volumen se contrae con mayor intensidad y las acciones suben con menos fuerza.

Esta circunstancia se hace notar cuando realizamos la clasificación de sobreventa / sobrecompra y efectivo negociado. En la tabla inferior podemos apreciar como más de la mitad de las acciones que componen el índice cotizan por encima de su media móvil simple de 200 sesiones. A la vez, cuando vemos la variación en volumen, nos encontramos una contracción generalizada que podría deberse a un cúmulo de circunstancias: (1) la falta de grandes eventos económicos (no hemos tenido reunión de la Reserva Federal y BCE), (2) la acumulación de festividades y (3) un menor interés por las acciones a precios más elevados.

Clasificación de acciones del Dax alemán en función a los niveles de sobreventa / sobrecompra y el volumen negociado / Pulsa para ampliar

Puma lidera la parte alta del ranking: muy sobrevendida y acumula divergencias alcistas

En la parte más alta de la tabla nos encontramos aquellas acciones que están teniendo una mayor actividad (más volumen) y que se encuentran más penalizadas (mayor sobreventa). En la parte más alta de la clasificación nos encontramos a Puma.

El CFD sobre las acciones de Puma ha frenado el rebote desde mínimos anuales en 53,99; resistencia que podría utilizarse como aproximación de la directriz bajista de largo plazo que parte del máximo anual alcanzado en enero en 109,225 euros. Por encima de este nivel se confirmaría ruptura de directriz bajista de largo plazo y se avanzaría en la construcción de un suelo. El oscilador MACD (12,26,9) presenta amplias divergencias alcistas y el primer nivel de soporte se sitúa en 47,55.

Gráfico de CFD sobre PUMA con Volumen y MACD (12,26,9) / Pulsa para ampliar

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 07/12/22

MTU Aero Engines se encuentra en la parte inferior de la clasificación: elevada sobrecompra y volumen contrayéndose con mayor intensidad.

El CFD sobre las acciones de MTU Aero Engines ha escalado posiciones con contundencia desde el mínimo anual situado en 149,155 desarrollando un canal alcista y recuperando la media móvil simple de 200 sesiones. Por la parte superior encuentra una primera resistencia en 202,875 y, un poco más arriba, tenemos máximo anual en 221,100 euros. El primer nivel de soporte se sitúa en 186,050 que puede utilizarse como aproximación de la media móvil simple de 200 sesiones.

Gráfico de CFD sobre MTU Aero Engines con Volumen y MACD (12,26,9) / Pulsa para ampliar

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 07/12/22

Ampliamos los análisis de acciones del Dax haciendo uso del ranking en nuestro Canal de Youtube, pulsa aquí para acceder al contenido .



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.