A corto plazo: primero Nasdaq, luego Ibex y último Dax

Proceso de rotación: lo más sobrecomprado (Dax) se enfría y lo más sobrevendido (Nasdaq) se calienta

Llevamos varias semanas sin grandes movimientos dentro de las bolsas. Un proceso de estancamiento con un moderado sesgo alcista en el que lo más destacable es la rotación entre activos. Los activos castigados, aquellos con mayor endeudamiento y menor capacidad de generar flujos recurrentes, están de forma gradual recuperando posiciones a medida que la subida de tipos de interés se aproxima a su fin, tal y como comentó el presidente de la Reserva Federal, Powell, en la conferencia del miércoles pasado. De hecho, los mercados de futuros de Fed Funds descuentan que la subida de tipos de interés en EEUU podría acabar en el primer trimestre del año que viene con los tipos en el 5,00%.

En este proceso de rotación, los índices / acciones más sobrevendidos son los que a corto plazo tienen algo más de momento positivo. Sin embargo, los índices / acciones más sobrecomprados son los que a corto plazo muestran mayores signos de cansancio. En el caso de los índices que habitualmente analizamos los lunes, el Nasdaq 100 es el que tiene más acciones en tendencia alcista a corto plazo (un 70,59%), seguido del Ibex 35 (54,29%) y, por último, el Dax 40 (35,00%).

El Nasdaq 100 menos sobrecompra, más volumen y mom

El CFD sobre el Nasdaq 100 es el que menos ha rebotado desde mínimos anuales de los tres instrumentos que estamos analizando. Por ello presenta una menor sobrecompra (el oscilador RSI (14) está en niveles neutrales) y se encuentra alejado de niveles de resistencia más significativos. El primer nivel de resistencia se encuentra en 12.889 puntos y, por la parte inferior, el primer soporte se encuentra en 11.447.

Gráfico diario de CFD sobre Nasdaq 100 con volumen y MACD / Pulsa ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 02/12/22

El Ibex 35 pierde momento positivo y el oscilador MACD (12,26,9) comienza a aplanarse

El CFD España 35 mantiene la estructura alcista que parte de mínimos anuales, aunque los escalones cada vez son más suaves recogiendo una pérdida de momento positivo que provoca un aplanamiento del oscilador MACD (12,26,9). El primer soporte lo encontramos en el mínimo reciente situado en 8.282 puntos y que puede utilizarse como aproximación de la directriz alcista que parte de mínimos anuales. Por la parte superior, tenemos resistencia intermedia en el máximo de agosto establecido en 8.551.

Gráfico diario de CFD sobre Ibex 35 con MACD / Pulsa ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 02/12/22

El Dax 40 a un paso de resistencias importantes y con sobrecompra

El CFD sobre el Dax alemán es el índice que más ha rebotado. De hecho cotiza a un paso de la zona de máximos del segundo trimestre del año, 14.710 / 14.920 puntos, que son niveles intermedios de resistencia y lo hace con un oscilador RSI (14) rondando niveles de sobrecompra. Por la parte inferior, el mínimo situado en 14.325 puntos se puede utilizar como aproximación de la directriz alcista que parte de mínimos anuales.

Gráfico diario de CFD sobre Dax con RSI (14) / Pulsa ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 02/12/22



