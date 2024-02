Próxima semana: resultados empresariales, encuestas PMI en Europa y EEUU e IPC de China

La agenda pierde intensidad, aunque en el ámbito empresarial continúan publicando compañías de gran capitalización como Eli Lilly, Toyota y Alibaba. En el lado macro, lo más destacable serán las encuestas PMI para Europa, China y EEUU el lunes, y el dato de IPC de China el jueves. No existen reuniones de bancos centrales que destacar y, para finalizar, señalar que las variaciones en los inventarios semanales de petróleo y gas natural están provocando volatilidad en los mercados de energía.

Resultados empresariales: “monster week”, los “7 magníficos” y bancos en España

La temporada de resultados del 4T23 deja atrás su punto álgido, aunque siguen presentando un buen número de bluechips o compañías de gran tamaño. Con capitalización superior a los 100.000M de USD, publican las siguientes compañías:

El lunes: McDonald’s (MCD) y Caterpillar (CAT). Vertex Pharmaceuticals (VRTX) a cierre de sesión.

El martes: Eli Lilly (LLY), Toyota Motor (TM), Linde (LIN), BP. Amgen (AMGN) y Gilead Sciences (GILD) publican a cierre de jornada.

El miércoles: Alibaba (BABA) y Uber Technologies (UBER). Walt Disney (DIS) con el mercado cerrado.

El jueves: S&P Global (SPGI), Philip Morris (PM), ConocoPhillips (COP) y Astrazeneca (AZN).

El viernes: Pepsico (PEP).

En España, dentro del Ibex 35. El lunes publica Logista. El martes lo hace Unicaja que es el último del sector bancos y que se encuentra rebotando impulsado por los buenos resultados de sus homólogos. El jueves lo hace ArcelorMittal.

Unicaja Banco en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 02/02/24

Agenda macro: encuestas PMI el lunes e IPC de China el jueves

El día más destacado de la semana a nivel macro será el lunes donde se publican varias encuestas empresariales del sector servicios.

En China (a las 02:45h) publica el PMI de servicios Caixin de ENE24 para el que Trading Economics espera que se mantenga en los 52,9 puntos, encadenando un año completo en zona de expansión.

En Europa se publican los datos finales PMI de ENE24 (a las 9:15h España, a las 9:45h Italia, a las 9:50h Francia, a las 9:55h Alemania y a las 10:00h el agregado de Europa) para los que se espera que se mantengan en contracción de forma generalizada: 48,6 puntos para el conjunto de Europa y sexto mes consecutivo por debajo de 50 puntos. y niveles compatibles con unos datos de PIB débiles como los que recientemente se están publicando (el PIB del 4T23 en Europa se estancó y en el 3T23 bajó una décima).

En EEUU, las encuestas empresariales continúan en zona de expansión y acelerándose. El consenso espera que tanto las encuesta PMI (a las 15:45h) como la encuesta ISM (a las 16:00h) se aceleren hasta 52,9 y 52 puntos respectivamente. La fortaleza de la economía de EEUU y la debilidad de la economía europea apoya que el diferencial de tipos de interés entre ambas economías se amplíe y podría presionar a la baja al cruce EUR/USD.

EUR/USD en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 02/02/24

El martes, las Ventas al por menor en Europa (a las 11:00h) serán la referencia más destacada.

El miércoles, se publicará la balanza de pagos de EEUU de DIC23 para la que se espera que se reduzca el déficit, desde 63,2MM de USD hasta 62,4MM de USD, por una caída conjunta en exportaciones e importaciones que sugieren un debilitamiento en el comercio mundial.

El jueves será el día de China. La economía publica datos de inflación de ENE24 que dejarán pistas sobre si la economía continúa en deflación. Se publicarán los Precios a la producción que en DIC23 bajaron un 2,7% interanual (15 mes consecutivo de caídas) y el IPC de DIC23 que bajó un 0,3% en DIC23 (tercer mes consecutivo en negativo). El Banco Popular de China mantiene los tipos en niveles elevados y tendría margen para actuar si lo considera necesario. Recientemente las autoridades se muestran más propensas a intervenir y han ayudado a que el Hong Kong 50 rebote desde mínimos de 2022.

Hong Kong 50 en gráfico diaro con oscilador MACD extradído de Next Generation a 02/02/24

El viernes se publica el IPC final de Alemania de ENE24 para el que se espera un 2,9% interanual, en línea con la lectura adelantada o flash.

Inventarios semanales de la EIA

La EIA (Energy Information Administration) de EEUU publica los miércoles la variación de inventarios semanales de petróleo y los jueves la variación de inventarios de gas natural. Los inventarios del Gas Natural se mantienen en niveles elevados para esta época del año y están presionando a la baja a los precios.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.