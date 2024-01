Próxima semana: “Monster week”, Fed y empleo en EEUU, e IPC en Europa

Semana con una agenda muy intensa.

En el ámbito de los resultados empresariales nos adentramos en la semana de mayor publicación en EEUU y en Europa, la denominada “Monster week”. En EEUU publican 5 de los “7 magníficos” que tienen capacidad para desplazar al mercado y donde las expectativas de mercado son altas. En España publican todos los bancos del Ibex 35.

En el lado de los bancos centrales: decisión de política monetaria de la Reserva Federal y del Banco de Inglaterra (BoE).

En la agenda macroeconómica: el dato de empleo en EEUU, inflación preliminar en Europa y encuestas empresariales en China.

Resultados empresariales: “monster week”, los “7 magníficos” y bancos en España

La temporada de resultados del 4T23 alcanza su punto máximo. Con capitalización superior a los 100.000M de USD, publican las siguientes compañías:

El martes: Danaher Corporation (DNR), Pfizer (PFE) y United Parcel (UPS). A cierre de jornada publicarán: Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG), Advanced Micro Devices (AMD), Stryker Corporation (SYK) y Starbucks (SBUX).

El miércoles: Novo Nordisk (NVO), Mastercard (MA), Novartis (NVS), Thermo Fisher (TMO), Boeing (BA). A cierre de sesión publicará QUALCOMM (QCOM).

El jueves: Merck (MRK), Shell (SHEL), Honeywell (HON) y Sanofi (SNY). Con el mercado cerrado publican: Apple (AAPL), Amazon (AMZN) y Meta Platforms (META).

El viernes: Exxon Mobil (XOM), AbbVie (ABBV), Chevron Corporation (CVX), Regeneron Pharmaceuticals (REGN) y Bristol-Myers (BMY).

En España, dentro del Ibex 35. El martes: BBVA y Unicaja Banco. El miércoles presenta Banco Santander. El jueves: Banco de Sabadell y Naturgy. El viernes publicará cuentas CaixaBank, el útimo banco del índice.

Banco Santander en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 26/01/24

Bancos centrales: Fed y BoE

La Fed decidirá tipos de interés (miércoles a las 20:00h) y Jerome Powell dará rueda de prensa (a las 20:30h). Los indicadores de actividad económica están sorprendiendo positivamente y el mercado laboral se encuentra fuerte. En estas condiciones, los motivos para que la Fed se precipite y baje tipos mientras la inflación no consolide en su camino al 2%. La política monetaria restrictiva podría extenderse en el tiempo y la Fed podría ajustarse a sus proyecciones económicas de DIC23, es decir, bajar tipos en 75 puntos básicos en 2024. En este sentido, las expectativas de recortes de tipos del mercado son de 125 / 150 puntos básicos, y podrían verse decepcionados si Jerome Powell mantiene un tono duro.

BoE (jueves a las 13:00h) decide tipos de interés. En la anterior reunión, 6 de los 9 miembros del Banco de Inglaterra, decidieron mantener los tipos de interés en el 5,25%. El consenso de Thomson Reuters espera que vuelvan a mantenerse en 5,25% por quinta decisión consecutiva, desde AGO23. Los últimos datos de IPC han sorprendido al alza (4% para la tasa general y 5,1% para la subyacente) concediendo poco margen para que el BoE se plantee bajadas de tipos de interés.

Macro: en EEUU el dato de empleo, en Europa el IPC preliminar

Macro en EEUU: dato de empleo y la confianza del consumidor

En EEUU, el dato más destacado será el Informe laboral de ENE24 (viernes a las 14:30h) para el que el consenso de Trading economics espera un crecimiento 162.000 puestos de trabajo, una tasa de desempleo estable en el 3,7% y unos ingresos por hora creciendo al 4% interanual. Antes del dato oficial de empleo se publicarán las JOLTs (martes a las 16:00h) y el informe ADP (martes a las 14:15h) que podrían utilizarse de indicadores adelantados.

Otros datos a destacar son la Confianza del consumidor de la Conference Board (martes a las 16:00h), Índice de precios de la vivienda S&P Case-Shiller (martes a las 15:00h) y el ISM Manufacturero (jueves a las 16:00h). Para todas ellas, el consenso espera una mejora que permitiría mantener el sesgo positivo en las referencias macro que se están publicando recientemente. La solidez de la economía de EEUU es uno de los argumentos de la Fed para aplazar las bajadas de tipos de interés. En el mercado secundario, los tipos de interés han vuelto a repuntar y las Notas a 10 años están pegadas a las MMS (200). Si la macro continúa sorprediendo positivamente, el soporte podría ceder.

US T-Note 10 YR en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 26/01/24

Macro Europa: IPC preliminar de ENE24 y PIB del 4T23

En Europa, el dato más destacado es el IPC preliminar de ENE24 (jueves a las 11:00h). El consenso de trading economics espera que la tasa general retroceda desde el 2,9% hasta el 2,2% y que la subyacente baja desde el 3,4% hasta el 3,3%. El mercado irá descontando con anterioridad el dato para el conjunto de Europa en función a los datos adelantados de los grandes países que se publican con anterioridad: Francia y Alemania (publican el miércoles a las 8:45 y 14:00h respectivamente).

Otros datos a destacar en Europa serán las primeras lecturas del PIB del 4T23: para Europa (martes a las 11:00h) se espera una contracción del -0,1%, en el caso de Francia (martes a las 07:30h) se espera una caída del -0,1% y para Italia (martes a las 10:00h) se espera una subida del +0,1%. Una economía estancada o rozando la recesión, que se encuentra en línea con las lecturas de las encuestas empresariales PMI de las que también dispondremos datos finales del sector manufacturero (jueves entre las 9:15h y las 10:00h).

Los datos sugieren una economía débil y una inflación retrocediendo que podría ayudar a una bajada de tipos en el futuro. El EUR/USD podría verse penalizado si se vuelven a adelantar bajadas de tipos de interés, pese a que el BCE insiste en no precipitarse. Una consolidación por debajo de 1,0821 incorporaría momento negatio al precio a corto plazo que perdería la MMS (200).

EUR/USD en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 26/01/24

En España, el INE (martes a las 9:00h) publica el dato de PIB del 4T23 para el que el consenso de mercado espera un +0,2% trimestreal y el dato de IPC flash de ENE24. El PMI de manufacturas de ENE24 (jueves a las 9:15h) y la variación en la tasa de desempleo (viernes a las 9:00h) cerrarán la semana.

Macro en Asia: encuestas empresariales en China

China publicará las encuestas empresariales del sector manufacturas de ENE24: NBS PMI (miércoles a los 02:30h) y Caixin PMI (miércoles a las 02:45h). El consenso espera una recuperación en las encuestas empresariales que podría ayudar a que la bolsa china afianzase el rebote de las últimas sesiones ante la posibilidad de compras directas de acciones.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.