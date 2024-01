Los 7 magníficos publican resultados: ¿cumplirán con las altas expectativas?

Los “7 magníficos” continúan marcando el ritmo en 2024

Los “7 magníficos” son Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, NVIDIA, Tesla y Meta Platforms. Los 7 magníficos es un western clásico, con una banda sonara extraordinaria, donde 7 pistoleros a sueldo libran a un pueblo de unos bandidos. Estos 7 pistoleros se enfrentan a cientos con éxito.

De esta manera, Los “7 magníficos” son empresas que valen por cientos o miles de empresas y que en 2023 se ganaron a pulso su apodo. El año pasado, obtuvieron una revalorización media superior a los tres dígitos siendo NVIDIA (239,02%) la que más subió y Apple (49,00%) la más rezagada. El S&P 500 subió un año pasado un 26,29% y “Los 7 magníficos” fueron responsables de un 62,% de esta subida.

En 2024 se mantiene el empuje de estas empresas: NVIDIA (20,46%) y Microsoft (+5,44%) se encuentran en subida libre y han impulsado al S&P 500 y el Nasdaq 100 a marcar nuevos máximos históricos. La capitalización actual supera los 12,5B de USD (8 veces el PIB de España) y ponderan más de un 28% en el S&P 500 que es el índice bursátil más seguido a nivel mundial.

Valoraciones elevadas y fuerte momento positivo en estimaciones de resultados

El gran desempeño de las acciones de estas empresas ha derivado en una fuerte expansión en los múltiplos de valoración. Tanto es así que la totalidad de las acciones, a excepción de Tesla, se encuentran cotizando por encima de su Valor Justo o Fair Value según las fichas de análisis cuantitativo realizadas por Morningstar y consultadas en la plataforma Next Generation.

Calificaciones cuantitativas y ratios de valoración de Morningstar para los “7 magníficos” construidos con datos extraídos de la plataforma Next Generation a 21/01/24

Las valoraciones actuales son exigentes y las estimaciones también lo son. Para NVIDIA, Meta Platforms, Microsoft, Alphabet y Amazon, el consenso de mercado recopilado por Yahoo Finance, espera que los beneficios y las ventas crezcan a dos dígitos en el 4T24 respecto al mismo trimestre del ejercicio pasado. NVIDIA sería la empresa con mayor momento positivo se espera un crecimiento del 411% hasta los 4,5 USD en el Beneficio por acción (BPA) y una subida del 234% hasta los 20,18MM de USD.

NVIDIA: 4,50 BPA esperado vs 0,88 USD / 20,18MM de ingresos vs 6,05MM de USD

4,50 BPA esperado vs 0,88 USD / 20,18MM de ingresos vs 6,05MM de USD Meta Platforms: 4,97 BPA esperado vs 1,76 USD / 39,03MM de ingresos vs 32,16MM de USD

4,97 BPA esperado vs 1,76 USD / 39,03MM de ingresos vs 32,16MM de USD Microsoft : 2,78 BPA esperado vs 2,32 USD / 61,13MM de ingresos vs 52,7MM de USD

: 2,78 BPA esperado vs 2,32 USD / 61,13MM de ingresos vs 52,7MM de USD Alphabet: 1,59 BPA esperado vs 1,05 USD / 85,22MM de ingresos vs 76,05MM de USD

1,59 BPA esperado vs 1,05 USD / 85,22MM de ingresos vs 76,05MM de USD Amazon: 0,79 BPA esperado vs 0,03 USD / 166,04MM de ingresos vs 149,2MM de USD

0,79 BPA esperado vs 0,03 USD / 166,04MM de ingresos vs 149,2MM de USD Apple: 2,10 BPA esperado vs 1,88 USD / 118,0MM de ingresos vs 117,2MM de USD

2,10 BPA esperado vs 1,88 USD / 118,0MM de ingresos vs 117,2MM de USD Tesla: 0,74 BPA esperado vs 1,19 USD / 25,55MM de ingresos vs 24,32MM de USD

Tesla: la clave está en los márgenes y los 194,09 USD

Tesla es la primera en publicar resultados el miércoles 24 a cierre de sesión. Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon y Apple lo harán la semana que viene en la denominada “Monster week”. NVIDIA será la última en publicar, lo hará el 21 de febrero.

Tesla es la que más dudas presenta. El consenso de mercado espera una caída del 38% en el BPA vs 4T22 y, en lo que llevamos de año, es la acción que más baja dentro del Nasdaq 100 con un recorte del 15,97%. Una caída ha sido tan abultada que ha perdido la séptima posición del ranking de capitalización en EEUU frente a Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffet.

La acción lleva varios trimestres desplazándose en rango y la MMS (200) se ha ido aplanando recogiendo la falta de tendencia. El soporte próximo más significativo se encuentra en 194,09 USD, mínimo de OCT23 y fácilmente identificable. Por debajo de este nivel el precio adquiere mayor momento negativo y los soportes siguientes estarían en 152,38 y 101,84 USD. Por la parte superior, una recuperación de la resistencia intermedia situada en 228,21 devolvería momento positivo y podría contemplarse la posibilidad de un giro al alza a corto plazo.

Tesla en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 23/01/24

En 2023 la empresa entregó 1,81 millones de coches, por debajo de los 2 millones esperados por Elon Musk. En el cuarto trimestre, la empresa sorprendió positivamente y fabricó 494.989 coches, entregó 484.507, la mayoría Tesla Model 3. La aceleración en la cifra de ventas podría estar vinculada a una caída en el precio de venta debido a la fuerte competencia: la china BYD vendió 526.409 coches eléctricos en el 4T23. En este aspecto, el margen bruto ha ido retrocediendo en los últimos trimestres y el trimestre pasado se situó en el 17,9%.

Las proyecciones de cara al próximo trimestre son de ralentización en los ritmos de crecimiento en ventas y beneficios. Además de la alta competencia de BYD, la demanda podría ralentizarse debido a los mayores tipos de interés y la retirada o disminución de subvenciones a la compra de vehículos eléctricos por parte de EEUU y de Europa.



