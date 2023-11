Próxima semana en los mercados: ventas de Black Friday, reunión OPEP+, IPC Europa, y encuestas empresariales en EEUU y China

En la agenda macroeconómica de la semana que viene cargada. En Europa lo más destacable es el IPC preliminar de NOV23. En EEUU se publicará la inflación PCE y las encuestas empresariales de manufacturas (ISM y PMI). En China serán claves las encuestas empresariales PMI Caixin y NBS que se publicarán a finales de semana.

Fuera de la agenda macroeconómica, dos eventos a destacar:

Las ventas del fin de semana de Acción de Gracias (periodo comprendido entre el Black Friday y el Cyber Monday) en EEUU son un indicador a seguir. Adobe Analytics espera que solamente las ventas en Black Friday aumenten un 5,7% hasta los 9,6MM de USD. Según la NRF (National Retail Federation), espera que las ventas online para todo el periodo vacacional (acaba el 31 de diciembre) aumentan entre un 7 y un 9% hasta los 273,7 / 278,8MM de USD. Las cifras de ventas comienzan a conocerse durante el fin de semana y suelen justificar el movimiento del mercado del lunes. Un aumento elevado de las ventas puede implicar anticipación del consumo por situación delicada de las familias. En este sentido, señalar que las dos encuestas a consumidores más seguidas (Conferece Board y Universad de Michigan) se han deteriorado de forma simultánea y consecutiva en los tres últimos meses.

Macroeconomía:

Europa: IPC preliminar NOV23 y PMI manufacturas final NOV23

El IPC preliminar de NOV23 es lo más destacado. España (miércoles a las 9:00h) y Alemania (miércoles a las 14:00h) son los primeros en publicar. Para Alemania, según consenso de Trading Economics se espera una bajada de una décima hasta el 3,7%. Los datos de Francia (jueves a las 8:45h), Italia y Europa (jueves a las 11:00h) serán los siguientes. Para el conjunto de Europa, se espera un 2,8% desde el 2,9% registrado el mes anterior.

Otros datos a tener en cuenta dentro de Europa, aunque con menor impacto que el dato de IPC, son: Confianza del consumidor GfK de Alemania (martes a las 8:00h), Confianza de los consumidores Europa (miércoles a las 11:00h), Tasa de desempleo Europa (jueves a las 11:00h) y encuesta PMI finales del sector manufacturas (mañana del viernes entre las 10:15 y las 11:00h).

La dinámica de caídas de inflación y desaceleración de las útlimas semanas debería favorecer a los bonos. Sin embargo, los precios no terminan por recuperar por las intervenciones verbales de los bancos centrales que reinciden en que la lucha contra la inflación no ha terminado. Si, los datos continúan apuntando en la misma dirección, en algún momento, los bancos centrales suavizarán el discurso y los bonos podrían recuperar momento positivo.

Euro Bund en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 24/11/2023

EEUU: inflación PCE de OCT23 e ISM de manufacturas NOV23

Inflación PCE de OCT23 (jueves a las 14:30h) es el dato más importante de la agenda. La inflación ha sido el gran catalizador de las recientes subidas (el mayor impulso partió cuando el dato de IPC retrocedió desde el 3,7% hasta el 3,2%). El mercado espera que el PCE baje desde el 3,4% hasta el 3,1%.

Otros datos a tener en cuenta en la agenda son la Venta de nuevas viviendas (lunes a las 16:00h), Cofianza del consumidor de la Conference Board (martes a las 16:00h), revisión del PIB 3T23 (miércoles a las 14:30h) y encuestas empresariales de manufacturas PMI e ISM (viernes a las 15:45 y 16:00h respectivamente).

La combinación de desaceleración económica y menor inflación ha sido el motor de la vertical subida de las bolsas en los mínimos de octubre. Mientras los datos de actividad no se deterioren en exceso, si la inflación continúa bajando, las bolsas podrían consolidar los niveles alcanzados pese a estar cerca de resistencias.

US SPX 500 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 24/11/2023

China: PMI Caixin y NBS

China publicará las encuestas empresariales de noviembre. El jueves se conocerán el NBS PMI de servicios (se espera subida desde 50,6 hasta 51,5 puntos) y el NBS PMI de manufacturas (se espera subida desde 49,5 hasta 49,9 puntos). El viernes se publicará la encuesta Caixin PMI de manufacturas para el que también se espera una mejora, desde los 49,5 hasta los 50,2 puntos. Si se cumplen las expectativas, nos adentraríamos en zona de expansión para ambos sectores. Una evolución positiva que podría ayudar a que el Índice CNH consolidase por encima de la media móvil de 200 sesiones.

Índice CNH en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 24/11/2023



