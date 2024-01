Próxima semana en los mercados: resultados empresariales en EEUU, PIB de Alemania y elecciones en Taiwan

Referencias importantes esta semana que podrían generar volatilidad, especialmente en Asia donde hay elecciones en Taiwan que es una pieza estratégica clave en el tablero geopolítico. En EEUU lo más destacable son las Ventas al por menor, la Confianza del consumidor y datos del mercado inmobiliario. En Europa, lo más destacable será el IPC final zona euro, el PIB de Alemania y las subastas del Tesoro en España.

En el lado micro, destacar que comienza la temporada de resultados empresariales del 4T23 en EEUU y parece decisiva para saber si el S&P 500 queda en subida libre. Morgan Stanley (MS), Goldman Sachs (GS) y PNC Financial Services (PNC) publican el martes 16 de enero. The Charles Schawb Corporation (SCHW), Prologis (PLD) y US Bancorp (USB) presentan el miércoles 17 de enero. Truist Financial (TFC) y Fastenal Company (FAST) rinden cuentas el jueves 18 de enero. Schlumberger (SLB), The Travelers Company (TRV) y State Street Company (STT) cierran la semana publicando el viernes.

Europa: IPC final zona euro, PIB de Alemania y subastas del Tesoro en España

Para el conjunto de Europa, el dato más destacado será el IPC final de DIC23 (miércoles a las 11:00h) para el que el consenso de mercado espera que la tasa subyacente y general no experimenten cambios respecto a las lecturas preliminares, 3,4% y 2,9% respectivamente.

Alemania centrará el foco de atención publicará el PIB del 2023 (lunes a las 10:00h) para el que el consenso de Trading Economics espera una caída del -0,3% y la Confianza empresarial ZEW (martes a las 11:00h) para la que se espera una mejora hasta 13,9 puntos, quinto mes consecutivo. La divergencia entre el ZEW (datos adelantados) y el PIB (datos retardados) se ha acentuado en los últimos meses y, en función hacia donde se resuelva, podría ayudar a que la bolsa que se ha desplazado en rango, adquiera dirección.

Alemania 40 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 12/01/24

En España. El Tesoro subastará letras a 6 y 9 meses (martes) y, bonos y obligaciones (jueves); en el mercado secundario los tipos se han relajado en torno a 10 puntos básicos en el último mes y habrá que prestar atención a la evolución de los ratios de cobertura que están empeorando. El viernes, el INE publicará Índice de Confianza Empresarial (a las 9:00h) y el CIS la Confianza del Consumidor.

EEUU: Ventas al por menor, Confianza consumidor y datos del mercado inmobiliario

Las Ventas al por menor (miércoles a las 14:30h) y la Confianza del consumidor (viernes a las 16:00h) serán unos buenos termómetros para medir el consumo y el ánimo de las familias que se ha recuperado en los últimos meses con (1) la caída de los precios de la energía y (2) la fuerte subida de los mercados financieros que ha podído contribuir al efecto riqueza.

Por otro lado, se acumulan un buen número de datos del mercado inmobiliario: NAHB (miércoles a las 16:00h), Permisos de construcción e Inicio de viviendas (jueves a las 14:30h), y Venta de viviendas (viernes a las 16:00h). En líneas generales, el consenso espera una mejora para los datos del sector que recupera de forma gradual a medida que los tipos de interés se relajan y se mantiene la fortaleza en el mercado laboral.

Un sesgo positivo en los datos favorecería la apreciación del USD que ha comenzado el año recuperando posiciones.

Índice USD CMC Markets en gráfico semanal con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 12/01/2024

Asia: elecciones en Taiwan y PIB del 4T23 en China

China publicará el miércoles a las 03:00h el dato de PIB del 4T23 para el que el consenso de Trading Economics se espera un crecimiento del 5,3% interanual y de las ventas al por menor de DIC23 para las que se espera un aumento del 11,0%. Los indicadores de actividad económica están mejorando en los últimos meses, sin embargo, los índices bursátiles no terminan por rebotar y se mantienen pegados a mínimos interanuales.

Hong Kong 50 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 12/01/2024

Según las agencias de calificación crediticia S&P, el riesgo geopolítico es estructural, elevado y en aumento, y uno de los focos está entre Taiwan y China. El candidato con más probabilidad de ganar según las encuestas, Lai Ching-te, utiliza una narrativa destinada a distanciarse de la China y denuncia su interferencia en las elecciones. La tensión aumenta con China que continúa buscando una reunificación.

Taiwan, el país de los chips, tiene como mayor empresa a Taiwan Semiconductors (TSMC) que es la segunda mayor empresa de semiconductores del mundo (después de NVIDIA) con una capitalización superior a los 500.000M de USD. Su importancia a nivel estratégico es alta y el resultado electoral podría generar volatilidad en los mercados. La incertidumbre favorece que la bolsa de Taiwan se aproxime a la base de un lateral de larga duración.

iShares MSCI Taiwan Index Fund en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 12/01/2024



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.