Próxima semana en los mercados: PMIs en Europa, petróleo y Nvidia para cerrar temporada de resultados

En la agenda macroeconómica de la semana que viene lo más destacable son las encuestas empresariales en Europa (PMI e Ifo). En EEUU y China no hay noticias de impacto.

En el mercado de materias primas, la caída del precio de la energía está siendo acusada y aleja el fantasma de la inflación. Brent y West Texas se dejan cerca de 20 puntos porcentuales en el último mes y cotizan por debajo de las MMS (200). El mercado estará pendiente de si los inventarios semanales de petróleo que publica la EIA (miércoles a las 16:00h) continúan acumulándose.

En el ámbito de la política monetaria señalar que no hay decisiones por parte de los grandes bancos centrales. Lo más destacable serán las actas del último FOMC. Será difícil que cambie la dinámica reciente del mercado que ha borrado casi por completo la probabilidad de nuevas subidas y adelantado en el tiempo la primera bajada de tipos. La macro desde la anterior reunión está siendo bastante contundente, sorpresas negativas en términos de actividad y positivas en términos de inflación.

Nvidia, es la última de las grandes megacorporaciones en publicar resultados, lo hará el martes a cierre de sesión y, con ella, se podría dar por concluida una temporada de resultados empresariales positiva, aunque los guidance negativos se acumulan y se revisan a la baja estimaciones para el último trimestre del año.

Macroeconomía:

Europa: encuestas empresariales de NOV23, PMI flash e Ifo de Alemania

Los PMIs flash de NOV23 centrarán el foco de atención en Europa y se publican el jueves: Francia (9:15h), Alemania (9:30h) y Europa 10:00h. El PMI de manufacturas de Europa lleva desde AGO22 en zona de contracción (último dato en 43 puntos) y el PMI de servicios entró en contracción en agosto de este año (último dato en 47,8 puntos). La encuesta empresarial IFO de Alemania NOV23 (viernes a las 8:00h) también aportará información sobre la mayor economía europea: aunque los niveles son bajos, la última lectura sorprendió al alza, tanto en el componente de situación actual como en el componente de expectativas.

Una recuperación de las encuestas empresariales podría ayudar a afianzar la subida en los mercados bursátiles. Sin embargo, si las decepciones continúan, en algún momento, los operadores podrían tener vértigo por lo abultado del rebote que ha llevado a los índices a presentar sobrecompra.

Alemania 40 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 17/11/2023

EEUU: PMI flash y Venta de viviendas

En EEUU no hay ninguna referencia de alto impacto. Lo más destacable son: Ventas de viviendas OCT23 (martes a las 16:00h), Pedidos de bienes duraderos OCT23 (miércoles a las 14:30h) y PMI flash NOV23 (viernes a las 15:45h). En las últimas semanas, el sesgo de las referencias macroeconómias apunta a desaceleración y caída de la inflación. Una combinación que, de extenderse en el tiempo, ayudaría a que los bonos consolidasen el reciente giro al alza. Las Notas a 10 años estadounidenses han construido una estructura de rebote y podrían revertir a la media de 200 sesiones.

US T-Note 10 YR en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 17/11/2023

China: tipos de interés de prestamos a 1 y 5 años

El Banco Popular de China (PBoC) decide el lunes de madrugada los tipos de interés de los préstamos a 1 y 5 años. La entidad monetaria, en los últimos años, ha bajada de forma escalonada los tipos de interés, aunque, en los últimos meses los ha mantenido estables: en el 3,45% a un año y en el 4,20% a 5 años. El consenso de mercado no espera cambios, aunque con el IPC en negativo, la política monetaria tiene margen para ser más expansiva. Si hay una sorpresa y el PBoC baja tipos, los índices de bolsa que se encuentran cerca de mínimos anuales, podrían reaccionar positivamente.

Hong Kong 50 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 17/11/2023

Resultados empresariales:

La temporada del 3T23 ha prácticamente finalizado. En EEUU, además de Nvidia, publicarán Agilent, Zoom, Autodesk, Lowe’s, Madtronic y Baidu. En España, publicarán algunas SOCIMI: Aedas Homes y Lar España

Nvidia

Nvidia publicó unos resultados récord y batiendo con amplitud las estimaciones: BPA de 2,7 USD vs 2,07 esperados e ingresos de 13,51MM de USD vs 11,13MM de USD esperados. La acción marcó un máximo histórico en 502,54 USD que ha pasado a convertirse en resistencia. La empresa también anunció un espectacular programa de recompra de acciones por valor de 25.000 millones de dólares.

Tres meses después, la empresa vuelve a publicar resultados (lo hará el martes 21 de noviembre a cierre de sesión) y la acción vuelve a aproximarse a máximos históricos y resistencias. ¿Romperá resistencias?, gran parte de la respuesta a la pregunta dependerá de si es capaz de superar las estimaciones de mercado y superan el impresionante ritmo de crecimiento: el conseso espera 3,35 USD de BPA y ventas de 16,11MM de USD (+101% vs 3T22).

El crecimiento es asombroso y la empresa espera que los ingresos alcancen los 48,69MM de USD este año y los 70MM de USD en el próximo ejercicio. Por supuesto, existen riesgos, uno de los cuales es la exposición de Nvidia a China, dado que este país representa entre el 20% y el 25% de sus ingresos por centros de datos. Otro riesgo es que es probable que la competencia de Nvidia se intensifique, lo que podría ejercer presión sobre los márgenes a largo plazo.

Nvidia en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 17/11/2023



