La brecha entre la bolsa de EEUU y Europa aumenta después de los resultados empresariales

La temporada de resultados empresariales del 3T23 está a un paso de acabar (de las grandes megacorporaciones solo queda Nvidia por publicar y lo hará el 21 de noviembre a cierre de mercado) y podríamos extraer algunas conclusiones.

EEUU la cara y Europa la cruz

La temporada de resultados nos deja una cara (EEUU) y una cruz (Europa).

En EEUU, según cifras de FactSet para el S&P 500, el porcentaje de sorpresas positivas en beneficios (81%) supera la media histórica y el porcentaje de ventas (60%) se queda levemente por debajo. Se han revisado las estimaciones: el Beneficio por Acción (BPA) del 3T23 podría subir el 4,3% en términos interanuales y las ventas un 2,3%, lo que dejaría momento positivo simultáneo en las dos grandes cifras. El crecimiento en beneficios es amplio y se extiende a 7 de los 11 sectores en los que se pueden agrupar las empresas del índice.

En Europa, según cifras de LSEG I/B/E/S para el STXX 600, el porcentaje de sorpresas positivas (55%) ha quedado en línea con las medias históricas y el porcentaje de sorpresas en ventas (48,7%) queda notablemente inferior a la media. El BPA para el conjunto del índice bajaría un 10,3% y las ventas retrocederían un 7,6% respecto al mismo trimestre del ejercicio pasado; unas estimaciones en línea con lo esperado al comienzo de la temporada. La mayoría de los sectores en los que se puede descomponer el índice, 6 de 10, experimentan caídas en beneficios.

Evolución del diferencial entre US SPX 500 e iShares STOXX Europe 600 (2019-actualidad), gráfico extraído de la plataforma Next Generation a 14/11/2023

Múltiplos ajustados en EEUU y baratos en Europa

El momento positivo en los resultados está favoreciendo a las cotizaciones de las acciones en EEUU y sus índices se encuentran en la parte superior de la tabla de rendimientos anuales: US NDAQ 100 (+31,83%) y US SPX 500 (+15,00%). Una evolución que provoca que los múltiplos de valoración aumenten, el PER forward a 12 meses del S&P 500 es de 18,0x, ligeramente superior a la media de los últimos 10 años que se encuentra en 17,5x según datos de FacSet. Una moderada sobrevaloración en términos históricos que podría ser más amplia si la comparamos en términos relativos o con el activo libre de riesgo.

Los principales índices Europeos, también avanzan en lo que llevamos de año, pero lo hacen en menor medida: Alemania 40 (+9,65%), Francia 40 (+9,19%) y Euro 50 (+11,14%). Una recuperación que no permite cerrar el hueco de ventaja que han sacado los índices de EEUU en los últimos años y que hace que los múltiplos de valoración sean más atractivos. El STOXX 600, según datos de LSEG I/B/E/S, presenta un PER forward a 12 meses de 11,7x que es inferior a la media de los últimos años que se encuentra en 14,4x.

Las perspectivas para el próximo trimestre se revisan a la baja

La reacción al alza de las empresas de EEUU, pese a que las sorpresas positivas ha sido mayoritaria, no ha sido especialmente destacable. Las empresas que han sorprendido positivamente han subido por debajo de lo habitual y las empresas que han sorprendido negativamente han experimentado caídas bastante más abultadas de lo habitual, según análisis de FactSet.

La reacción del mercado podría encontrar explicación en las revisiones a la baja de estimaciones de cara al futuro. De hecho, desde que comenzó la temporada de resultados, el BPA para el 4T23 del S&P 500 se ha recortado un 3,9% hasta 55,61 USD que es el ajuste más acusado a la baja desde el 2T20. Los únicos sectores que se escapan de la revisión a la baja son Utilities, Energía y Tecnologías de la información.

Respecto a guidance o estimaciones realizadas por las propias empresas, la mayoría son negativas. Los datos de LSEG I/B/E/S recopilan que 81 empresas del S&P 500 han realizado estimaciones: 50 han sido negativas, 6 en línea y 25 positivas. Según FactSet, 59 de 89 empresas han emitido guidance negativo, un 66% del total, que está por encima de la media de los últimos años.

Las bolsas afrontan la última parte del año en modo rebote

El rebote desde los mínimos de octubre en las bolsas ha ganado cuerpo y el optimismo se ha disparado. Algunas razones que podrían justificarlo: (1) los tipos de interés han dejado de repuntar y se alejan de máximos, (2) el precio de la energía continúa retrocediendo y (3) la incertidumbre geopolítica se ha controlado con la no escalada del conflicto entre Israel y Hamás.

Una menor inflación, gracias a la caída de los precios de la energía, y unos tipos de interés más bajos, son buenas noticias para las bolsas. Sin embargo, puede esconder una debilidad en el ciclo económico: la delicada situación de la economía china y el deterioro en la confianza de los consumidores de EEUU que conocimos la semana pasada no son buenas señales en este aspecto.



