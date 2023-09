Próxima semana en los mercados: inflación en Europa, Alemania, China, PCE de EEUU y petróleo

La inflación continúa siendo elevada (especialmente en Europa) y continúa siendo el gran foco de atención porque obliga a los bancos centrales a subir tipos de interés pese a la delicada situación económica de algunos países. Esta semana se publicará la inflación preliminar de septiembre en Europa y el PCE de agosto en EEUU.

Entre los grandes países de Europa, Alemania, es el que muestra una mayor debilidad y la próxima semana, los datos, la ponen en el punto de mira. China también se encuentra en una situación delicada y sigue siendo fuente de incertidumbre: los PMIs Caixin de septiembre serán un buen termómetro para medir su situación.

Para finalizar, aunque la escalada en el precio del petróleo se toma un respiro tras la apreciación del USD, las caídas en los inventarios sugieren que la tendencia alcista de medio plazo podría permanecer vigente.

Inflación preliminar SEP23 en Europa. España (jueves a las 9:00h) será la primera en publicar y el consenso de Trading Economics espera: repunte de dos décimas en la general hasta el +2,6% y bajada de dos décimas en la subyacente hasta el +5,9%. Alemania (jueves a las 14:00h) se espera un retroceso desde el +6,1% hasta el +5,9% internual. Francia (viernes a las 8:45h), el consenso espera una bajada de una décima hasta el +4,8%. Europa (viernes a las 11:00h) se espera una subida de tres décimas en la general, hasta el +5,5%, y una caída de ocho décimas en la subyacente, hasta el +4,5%.

El mayor impacto de las lecturas de inflación suele producirse en los precios de los bonos y trasladarse al resto del mercado. El Euro Bund se encuentra en clara tendencia bajista que podría acelerarse si los datos quedan por encima de lo esperado. Por el contrario, unos datos de inflación inferiores facilitarían que el BCE pausase la subida de tipos y podrían propiciar un rebote en el precio.

Euro Bund en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 22/09/23

Alemania está en una situación delicada y está acaparando cada vez más el foco de atención. Las recientes encuestas PMIs señalan que la economía alemana está en contracción y que la confianza de los analistas ZEW está en mínimos de los últimos tres años. En estas condiciones se publicará una batería de datos importantes que nos ayudará a medir la evolución de la situación. La encuesta empresarial Ifo se publica el lunes a las 10:00h y se espera una caída hasta 84,3 puntos. La encuesta a consumidores GfK se conocerá el miércoles a las 8:00h y se espera que recupere hasta los -24,8 puntos. Las ventas al por menor salen el viernes a las 8:00h y se espera que retrocedan un -0,4% mensual y un -2,8% interanual.

Si asistimos a sorpresas positivas, el índice Alemania 40 tendría razones para intentar rebotar y alejarse de la zona de soporte 15.466 / 15.454. Por el contrario, si los datos decepcionan, se acumularían razones pensar que los soportes podrían ponerse a prueba.

Alemania 40 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 22/09/23

Petróleo continúa siendo uno de los factores de incertidumbre a corto plazo. Las cifras de inventarios semanales que publica la API y la EIA están siendo mayoritariamente negativos y señalan que el petróleo almacenado está dismuyendo. Es una dinámica que confirma el déficit de oferta provocado por el recorte de países de la OPEP+. Sin embargo, la fortaleza del USD está comenzando a pasar factura y el precio enfría algo la tendencia alcista reciente. El Petróleo Crudo West Texas y Petróleo Crudo Brent retroceden desde la parte alta de un potencial canal alcista y el oscilador MACD se encuentra próximo a cruzar a la baja su señal desde niveles de sobrecompra.

Petróleo Crudo West Texas en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 22/09/23

China continúa en el foco de atención. Las autoridades económicas siguen dosificando los estímulos económicos, de hecho, el PBoC ha mantenido estables los tipos de interés a 1 año (3,45%) y a 5 años (4,20%) pese a que está rozando la deflación. En este contexto, se publicarán los PMIs Caixin de SEP23 (viernes a las 03:45h) y se espera una caída en el componente de manufacturas (hasta los 49 puntos) y un repunte en el de servicios (hasta los 52,6 puntos). Una sorpresa negativa podría incorporar momento negativo al Hong Kong 50 que se encuentra intentando rebotar dede máximos anuales. Por el contrario, si la encuesta empresarial sorprende positivamente, podría dar mayor continuidad a la actual recuperación de corto plazo.

Hong Kong 50 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 22/09/23

En EEUU lo más destacable es el PCE de AGO23 (viernes a las 14:30h) que es el indicador que sigue la Fed para medir la inflación; se espera que la tasa subyacente baje tres décimas hasta el 3,9% y que la general repunte dos décimas hasta el 3,5%. La inflación continúa en el foco de atención y si el dato sorprende al alza los tipos de interés podrían mantenerse en zona de máximos. En este caso el US T-Note 10 YR podría consolidar por debajo mínimos anuales y confirmar la ruptura. Por el contrario, si el dato de inflación queda por debajo de lo esperado, los bonos en precio podrían intentar rebotar a corto plazo.

US T-Note 10 YR en gráfico diario oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 22/09/23



