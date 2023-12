Próxima semana en los mercados: empleo en EEUU, IPC en Europa y encuestas PMI en China

Primera semana del año, el lunes 1 de enero cerrado por festividad de Año Nuevo. El resto de la semana viene cargada de referencias macroeconómicas. En EEUU informe laboral de DIC23 y actas del último FOMC. En Europa se publicarán los IPC preliminares de DIC23 y en España la variación de desempleo. En China se conocerán las encuestas empresariales PMI Caixin de DIC23.

EEUU: informe laboral e ISM de manufacturas de DIC23, junto con actas del último FOMC

Primera semana de mes y los datos del mercado laboral serán lo más destacado. Para el número de vacantes de empleo o JOLTs (miércoles a las 16:00h) se espera un moderado aumento hasta los 8,8M según Thomson Reuters. La consultora ADP (jueves a las 14:45h) publicará sus estimaciones de creación de empleo. Los datos oficiales del mercado laboral (viernes a las 14:30h) son los que más volatilidad suelen generar y se espera: 158.000 creación de puestos de trabajo (NFP), repunte de una décima en la tasa de desempleo, hasta el 3,8%, y un aumento 4% internaual en los ingresos medios por hora.

Las encuestas empresariales ISM son las otras referencias a destacar. Para el ISM de manufacturas (miércoles a las 16:00h) se espera un moderado repunte hasta 47,3 puntos, aunque encadenaría un año en zona de contracción.

Para finalizar, las actas del último FOMC (miércoles a las 20:00h) nos arrojarán algo de visibilidad a lo que realmente se discutió en la pasada reunión de política monetaria de la Reserva Federal. Recordar que después del sorprendente pivote de Jerome Powell, varios miembros del FOMC intentaron tensionar la curva de tipos sin mucho éxito. Los tipos de interés han continuado relajándose (Notas a 10 años en el 3,8%) y los bonos en precio no han parado de acumular sobrecompra.

US T-Note 10 YR en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 28/12/2023

Europa: datos preliminares de IPC DIC23 y datos finales de PMIs

Los datos de IPC preliminares de DIC23 serán la principal referencia macroeconómica en Europa. Francia (jueves a las 8:45h) se espera una décima de caída hasta el 3,4% y para Alemania (jueves a las 14:00h) se espera un repunte de cinco décimas hasta el 3,7, según el consenso de Thomson Reuters. Para el conjunto de Europa (viernes a las 11:00h) se espera bajada de la subyacente desde el 4,2% hasta el 3,9% y subida de la tasa general desde el 2,4% hasta el 3,0%.

Los datos finales de las encuestas empresariales PMI de DIC23 serán el otro dato a destacar. El PMI de manufacturas (martes a las 10:00h) podría quedar en 44,2 puntos y el PMI de servicios (jueves a las 10:00h) en 48,1 puntos. El dato compuesto podría cerrar en 47 puntos, en zona de contracción y cerca de mínimos anuales. La caída en la actividad empresarial durante el último trimestre del año es compatible con una economía europea en recesión y contrasta con EUR fuerte y cerca de máximos anuales frente al USD.

EUR/USD en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 29/12/2023

España: variación de desempleo y PMI de DIC23

En España, el Ministerio de Trabajo y Economía Social publica la variación de número de desempleados de DIC23 (miércoles a las 9:00h) para la que se espera una caída de 35.000 personas según Trading Economics que, de cumplirse sería el segundo mes consecutivo de descenso y podría dejar el número de parados por debajo de los 2,7 millones.

También se publicarán los PMI de DIC23. Para el PMI de manufacturas (martes a las 9:15h) se espera 46,7 puntos y para el PMI de servicios (jueves a las 9:15h) se espera 51,2 puntos: en zona de expansión por cuarto mes consecutivo.

China: encuestas PMI Caixin de DIC23

La bolsa de China está rebotando en las últimas semanas y el oscilador MACD comienza a girarse al alza. Después de un mal 2023, para comenzar un 2024 más constructivo sería bueno que las encuestas empresariales PMI sorprendieran positivamente y avanzasen en zona de expansión. No se esperan cambios para el PMI de manufacturas (martes a las 02:45h), en 50,7 puntos, ni para el PMI de servicios (jueves a las 02:45h), en 51,5 puntos.

Hong Kong 50 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 29/12/23



