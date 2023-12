¿EUR/USD rompiendo resistencias con la economía europea en recesión?

EUR/USD en rango lateral prolongado

El cruce EUR/USD ha desarrollado un rango lateral a lo largo del año con niveles claramente definidos. Base en mínimo anual y soporte sito en 1,0451. Techo en máximo anual y resistencia situado en 1,1275. Un comportamiento en rango prolongado que está provocando que la media móvil simple se aplane en la banda central del movimiento, en torno a 1,08. Un equilibrio que también se traslada al posicionamiento de los clientes de CMC donde el 49% espera que el precio suba y el 51% espera que el precio baje.

EUR/USD en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 19/12/23

EUR/USD con presión al alza a corto plazo por diferencial de tipos

A más corto plazo, el precio tiene nivel de soporte en 1,0724 que es mínimo de DIC23 y resistencia en 1,1017 que es máximo de NOV23, y que recientemente se ha puesto a prueba. Una recuperación que coincide con un estrechamiento en el diferencial de tipos entre ambas economías debido al diferente discurso entre los bancos centrales.

La Reserva Federal ha pivotado y comienza a hablar de bajadas de tipos de interés y favorece una mayor relajación de tipos de interés: la rentabilidad de las Notas a 10 años ha bajado desde el 5,02% hasta el 3,90% actual.

El BCE se resiste a comenzar a hablar de bajadas de tipos pues considera precipitado dar por finalizada la lucha contra la inflación y frena la relajación de tipos de interés: el Euro Bund se estabiliza en torno al 2,05% desde el 3,02% alcanzado hace unos meses.

La macro reciente no encaja con el diferente discurso

Hasta aquí todo podría encajar, apreciación del euro por estrechamiento de diferencial de tipos de interés debido a un ritmo diferente en la política monetaria entre la Fed y el BCE. Sin embargo, la macro reciente contrasta con el tono de los bancos centrales.

En términos de inflación, la Fed tiene más motivos para estar preocupada pues (1) el punto de partida es más elevado (IPC de NOV23 de EEUU en 3,1% vs el 2,4% en Europa) y (2) la actividad económica es más fuerte (las encuestas empresariales en EEUU mejoran en zona de expansión vs las encuestas empresariales en Europa que ahondan en contracción y son compatibles con una economía en recesión).

Mientras que en Europa el IPC de NOV23 cierra en el 2,4% y la economía podría estar adentrándose en recesión).

En cierta medida, las declaraciones recientes de algunos miembros del FOMC, caso de Williams de la Fed de Nueva York, son más beligerantes contra la inflación y suenan a que la Fed está retrocediendo o intentando corregir el tono del discurso, demasiado complaciente, de la semana pasada.

¿Será posible ver al EUR/USD rompiendo resistencias con la economía en recesión?

En este sentido, podría ser difícil sostener una tendencia alcista en EUR/USD y una ruptura de resistencias o máximos anuales si la información macro continúa afianzando la actual brecha entre Europa (recesión y menor inflación) y EEUU (crecimiento y mayor inflación).



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.