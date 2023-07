Previo resultados Netflix: todos los ojos en el número de suscriptores

Los resultados de las grandes tecnológicas estadounidenses comienzan con Netflix y Tesla el 19 de JUL23v a cierre de mercado de EEUU. Los resultados del sector adquieren un gran protagonismo tras el fuerte comportamiento alcista de la tecnología en la primera mitad del año. El número de suscriptores es la parte más importante del informe de resultados de Netflix, ya que es el aspecto clave para calibrar las perspectivas de crecimiento de la empresa.

Gráfico diario de CFD sobre Netflix con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 18/07/23

Repaso a las cifras del 1T23

En el primer trimestre, Netflix sumó 1,75 millones de nuevos abonados, en línea con el consenso, pero por debajo de los 7,66 millones del trimestre anterior. Los usuarios globales de Netflix alcanzaron los 232,5 millones a finales del primer trimestre. El beneficio por acción (BPA) fue de 2,88 USD, superando ligeramente las expectativas del mercado de 2,86 USD, mientras que los ingresos se situaron en 8.160 millones de dólares, por debajo de las estimaciones de los analistas.

Modelo con publicidad y restricciones a las cuentas compartidas

En el caso de Netflix, su recién lanzado servicio con publicidad y su política de restricción del uso compartido de contraseñas centrarán la atención en el próximo informe de resultados, ya que la empresa cree que ambas estrategias le ayudarán a acelerar el número de usuarios y aumentar los beneficios. En mayo, el número de usuarios con publicada había alcanzado los 5 millones cifra alcanzada a los seis meses del lanzamiento del servicio. La empresa tiene la expectativa de alcanzar la cifra 13 millones de nuevos abonados al servicio con publicidad en el tercer trimestre de 2023. El objetivo parece aún alcanzable al ritmo actual. Según Greg Peters, codirector ejecutivo de Netflix, más del 25% de los nuevos abonados eligen el nivel con publicidad en los países en los que está disponible.

La empresa ha retrasado la implementación de las restricciones al uso compartido de cuentas. La política comenzó oficialmente en EEUU en enero y, para el resto del mundo, en mayo: una decisión que provocaba cancelaciones de cuentas en los países donde ya se había lanzado. La medida podría causar un bache en el crecimiento de usuarios e ingresos, pero aumentará los abonados y los ingresos a largo plazo, según Greg Peters.

Estimaciones y múltiplos de valoración

Según el consenso de Yahoo Finance, el BPA podría situarse en 2,84 USD, un 11,25% inferior al mismo trimestre del año pasado. En cuanto a los ingresos, la media de analistas espera 8,28MM de USD que supone un incremento del +3,80% respecto al mismo trimestre del ejercicio pasado. Unas cifras que se encuentran en línea con las esperadas por la propia compañía: 2,84 USD de BPA y 8,24MM de USD de ingresos. En cuanto al número de suscriptores, Bloomberg espera que aumenten en 1,85M. Para finalizar, la ficha de Morningstar sobre la acción señala que la acción cotiza con una prima del 14% respecto a su valor justo o fair value.

Ficha cuantitativa de Netflix realizada por Morningstar y extraída de plataforma Next Generation de CMC Markets a 17/07/23

Región Comisión Garantía* Corto?** Horario de negociación España 0,06% (mínimo 5 EUR) 5:1 ✓ Todos los días de 09:00 a 17:30 USA 2 centavos por acción (mínimo USD 10 5:1 ✓ Todos los días de 15:30 a 22:00 Inglaterra 0,10% (mínimo 9 GBP) 5:1 ✓ TTodos los días de 09:00 a 17:30 Alemania EUR 5 5:1 ✓ Todos los días de 09:00 a 17:30

Región Comisión Garantía* Corto?** Horario de negociación España 0,06% (mínimo 5 EUR) 5:1 ✓ Todos los días de 09:00 a 17:30 USA 2 centavos por acción (mínimo USD 10 5:1 ✓ Todos los días de 15:30 a 22:00 Inglaterra 0,10% (mínimo 9 GBP) 5:1 ✓ TTodos los días de 09:00 a 17:30 Alemania EUR 5 5:1 ✓ Todos los días de 09:00 a 17:30

* La garantía o el apalancamiento amplifica las ganancias y las pérdidas por igual.

**Tenga en cuenta que podemos limitar su capacidad de ir al alza o la baja a nuestra discreción.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.