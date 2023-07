Previo resultados de Tesla: los ingresos y los márgenes centrarán la atención

Tesla presentará los resultados del primer trimestre el 19 de julio a cierre de mercado de EEUU. Las acciones de Tesla han sido unas de las más rentables en el primer semestre del ejercicio con una subida superior a los 30 puntos porcentuales. fueron una de las más rentables de Wall Street, con una subida superior al 30% en el primer semestre del año. La adaptación de GM y Ford a sus puntos de recarga, una cifra récord de entregas trimestrales y el amplio repunte de la tecnología contribuyeron a su éxito. Sin embargo, el margen de beneficios de Tesla sigue siendo el foco de atención, ya que sus recortes de precios pueden seguir lastrando los ingresos.

Gráfico diario de CFD sobre Tesla con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 17/07/23

Repaso a las cifras del 1T23

Tesla entregó 440.808 vehículos eléctricos en el primer trimestre, un 44% más que en el mismo periodo del año anterior. El beneficio por acción (BPA) fue de 0,85 USD, en línea con las expectativas. Los ingresos se situaron en 23.330 M de USD, superando las estimaciones del mercado. Sin embargo, el margen de beneficios de Tesla se desplomó hasta el 19,3% desde el 29,1% de hace un año, ya que sus ingresos netos disminuyeron significativamente debido a los recortes de precios.

El foco puede pasar del crecimiento a los márgenes

Mientras el número de entregas de coches sigue siendo el foco de atención, el margen de beneficios de Tesla se está viendo presionado. En el 2T23, la cifra de entregas de Tesla alcanzó un nuevo récord con 466.140 coches eléctricos, lo que supone un aumento interanual del 83%, que supera el incremento del 44% del trimestre anterior. El precio de las acciones de Tesla subió un 6,9% el día en que comunicó la cifra. Por lo tanto, es posible que se haya descontado. Ahora el foco de atención se podría trasladar a sus ingresos netos.

Las entregas de vehículos eléctricos en China representan al menos la mitad de las ventas de Tesla en todo el mundo. Sin embargo, Tesla se enfrenta a una feroz competencia con los fabricantes de automóviles locales, como BYD, NIO y XPeng. Tesla entró en una guerra de precios con los competidores locales de enero a mayo, hasta que se firmó un acuerdo para poner fin a los "precios anormales" a principios de julio. Según Bloomberg, Tesla rebajó los precios un 6,6% de media entre diciembre de 2022 y mayo de 2023. Algunos modelos eran un 12% más baratos a principios de marzo que en 2022. Por otro lado, las entregas de coches de Tesla desde la planta de Shanghái se dispararon alrededor de un 20% en junio, gracias a los intensos recortes de precios.

Por lo tanto, Tesla tiene que vender suficientes coches para compensar sus recortes de precios y recuperar el margen de beneficios. Cabe destacar que el flujo de caja libre de Tesla se desplomó hasta los 441 M de USD en el 1T23, frente a los 2.228 M de hace un año, es decir, un descenso del 80%, lo que sugiere que el flujo de caja libre de Tesla puede caer hasta niveles negativos si los ingresos por ventas de coches no pueden compensar el incremento de costes.

La cuota de mercado también está amenazada en Europa

La cuota de mercado de Tesla se ve amenazada, no solamente en China, sino también en Europa. Según KPMG, las marcas de automóviles chinas representaban menos del 10% de los vehículos eléctricos vendidos en Europa en 2022, cifra que podría ascender al 15% en 2025. Tesla representa más del 2,4% del mercado automovilístico total y alrededor del 15% de los mercados de VE en Europa.

Estimaciones y múltiplos de valoración

Según el consenso de Yahoo Finance, el BPA podría establecerse en 0,81 USD y la cifra de ventas podría situarse en 24,53MM de USD; un +6,6% y un +44,90% respectivamente frente al mismo trimestre del ejercicio pasado. Por otro lado, en términos de valoración según la ficha cuantitativa de Morningstar, la acción cotiza en un rango que se podría calificar de valor justo.

Ficha cuantitativa de Tesla realizada por Morningstar y extraí da de plataforma Next Generation de CMC Markets a 14/07/23

