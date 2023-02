PMIs y ZEW pueden despertar a los mercados: estimaciones y escenarios para EUR/USD, Dax y Bund

Las sorpresas económicas positivas se acumulan y el sentimiento mejora

Las sorpresas económicas positivas en términos de actividad están acumulándose. El índice de sorpresas económicas de Citigroup a nivel global y para el G10 no han parado de avanzar desde que comenzó el año, alcanzando niveles máximos no vistos desde mayo y abril del año pasado respectivamente.

El sentimiento de mercado ha mejorado de forma notable y, una forma de verlo, es fijarnos en las expectativas de mercado que recogen las agendas macroeconómicas. Un ejemplo lo tenemos en la agenda de Morningstar de mañana, para la que podemos apreciar que el consenso de mercado espera una recuperación generalizada, por países y datos, en todas las referencias que se van a publicar.

Agenda martes 21 de febrero de Morningstar y extraída de la plataforma Next Generation de CMC Markets

Dentro de la agenda, las encuestas PMIs para los países de Europa y el ZEW alemán son los datos más importantes

La mejora económica está provocando que las encuestas empresariales PMIs en Europa comiencen a situarse por encima de zona de expansión (superior a los 50 puntos), gracias a una mejora en servicios y manufacturas. De la misma manera, la encuesta a analistas realizada por el ZEW continúa repuntando, tanto por el componente de situación actual como por el de expectativas.

Los datos citados son calificados de alto impacto según la agenda económica y se publican en un periodo corto de tiempo; entre las 9:15 y las 11:00 h de la sesión de mañana. Una información que podría despertar a un mercado europeo que está adormecido por el cierre de EEUU.

Posible impacto en los mercados

Unos datos (PMIs + ZEW) superiores a las estimaciones de consenso sugieren que la economía europea está recuperando momento positivo. En este caso, el BCE podría intensificar la subida de tipos de interés para controlar la inflación. Los bonos europeos podrían retroceder en precio y el EUR recuperar posiciones por fortaleza de la economía y estrechamiento en el diferencial de tipos de interés. Paradójicamente, aunque la economía mejore, las bolsas podrían reaccionar negativamente si perciben que la subida de tipos de interés va a ser más intensa de lo esperado siendo arrastradas a la baja por los bonos.

Unos datos por debajo de lo esperado señalan que la economía de Europa todavía se encuentra débil. En este caso, el euro podría verse afectado negativamente, y el EUR/USD anular la formación de martillo reciente (ver gráfico inferior). Los bonos podrían rebotar ante la posibilidad de que el BCE se pensase mejor las subidas de tipos de interés. Para finalizar, pese al deterioro económico de los datos, las bolsas podrían reaccionar favorablemente si perciben que el fin del ciclo de subida de tipos de interés se aproximan.

EUR/USD presenta una formación de martillo en gráfico de velas japonesas

El CFD EUR/USD deja una formación de martillo en gráfico de velas japonesas con datos diarios que tiene implicaciones alcistas a corto plazo. El mínimo de la figura gráfica que se encuentra en 1,0612 pasa a convertirse en el primer nivel de soporte. Por la parte superior, la primera resistencia se encuentra en 1,0804.

Gráfico diario de CFD EUR/USD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 20/02/23

Euro Bund se encuentra a un paso de soporte clave

El CFD Euro Bund, que replica al Bund o bono alemán a 10 años, se encuentra a un paso del mínimo de 2022 situado en 133,165; nivel fácilmente identificable y que se puede calificar de soporte clave. El oscilador Estocástico lleva varias sesiones en zona de sobreventa y el primer nivel de resistencia lo situamos en 136,748, anterior nivel de soporte que identificamos con una línea discontinua en el gráfico.

Gráfico diario de CFD Euro Bund 40 con oscilador Estocástico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 20/02/23

Alemania 40 la ruptura del rango de corto plazo puede marcar dirección

El CFD Alemania 40, que replica al índice alemán Dax 40, lleva todo el mes de febrero dentro de un rango estrecho comprendido entre 15.656 que es máximo anual y 15.248. La duración del movimiento sugiere que la ruptura puede marcar dirección a medio plazo (ver “ Dax y Nasdaq en rango estrecho y por periodo prolongado: la ruptura puede marcar dirección a medio plazo ”).

Gráfico diario de CFD Alemania 40 con Volumen y oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 20/02/23

CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.