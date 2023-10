Mañana jueves a las 14:30h se publicará el dato de PIB preliminar de EEUU del 3T23 que es dato de alto impacto en las agendas económicas. Un poco después a las 14:45h habrá comunicado y rueda de prensa del BCE (ver “BCE: ¿pausa o fin al ciclo de subida de tipos en el 4,50%?”).

La economía de EEUU se acelera en el 3T23

Las referencias económicas en EEUU han sorprendido al alza en los últimos meses, una circunstancia excepcional pues se produce en un contexto de fuerte endurecimiento financiero. Algunas cifras destacables son: los 336.000 puestos de trabajo creados en septiembre que es la cifra más alta desde comienzo de año y las ventas al por menor que han sorprendido positivamente en los últimos tres meses y que son compatibles con un PIB en el 3T23 acelerándose hasta el 4,1% que es lo que descuenta el consenso de Thomson Reuters.

Estamos hablando del pasado, las encuestas y los indicadores adelantados sugieren desaceleración

Respecto a la soft data, es decir, las encuestas y los indicadores adelantados del ciclo, señalar que las últimas referencias apuntan a una desaceleración en el ritmo de crecimiento. Las encuestas de Confianza de los consumidores (Conference Board y Universidad de Michigan) retroceden de forma simultánea justo a las puertas de la temporada alta de ventas y lastran a los indicadores adelantados que también se ven penalizados por un tensionamiento en las condiciones financieras.

De hecho, en las últimas declaraciones de los miembros del FOMC, la tónica general ha sido señalar que las condiciones financieras (aumento de spreads y tipos de interés del mercado) han vuelto a repuntar y hace que pueda ser innecesaria una nueva subida del tipo de intervención por parte de la Reserva Federal.

El mercado interpretará el dato de PIB en base a como puede influir en la decisión de la Fed

El dato de PIB se interpretará en términos de su influencia en las próximas decisiones de tipos de la Fed. Aunque el mercado de futuros descuenta con una probabilidad muy abultada (del 97%) que en la próxima reunión del 1 de noviembre habrá pausa en el 5,50%, para la última reunión del año, la del 13 de diciembre, la decisión no está clara: 68,9% probabilidad de pausa y 29,1% subida de 25 puntos básicos hasta el 5,75%.

En este contexto, una nueva sorpresa al alza (superior al +4,1% esperado por el mercado) podría volver a justificar la narrativa de tipos altos por un periodo de tiempo más prolongado. En este caso, el USD y los tipos de interés podrían volver a repuntar pasando factura a las bolsas.

Por el contrario, una sorpresa negativa (inferior al +4,1% esperado por el mercado) podría señalar que la economía no está tan fuerte como se esperaba. En este caso, los tipos y el USD podrían relajarse de forma simultánea. Paradójicamente, las bolsas, en este caso podrían beneficiarse ante un menor tensionamiento financiero.

Análisis técnico de referencias clave

US T-Note 10 YR intenta rebotar

US T-Note 10 YR rebota después de establecer un nuevo mínimo anual en 105,002 que es aproximación del 5% en términos de rentabilidad. La recuperación permite que el oscilador MACD se gire al alza desde niveles de alta sobreventa. La primera zona de resistencia seria se encuentra comprendida entre el máximo de octubre, 108,006, y la parte alta del canal bajista trazado en el gráfico.

US T-Note 10 YR en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 25/10/23

Índice USD en tendencia alcista de medio plazo

Índice USD construye una estructura alcista a medio plazo. En las últimas semanas se estanca dentro del rango comprendido entre la zona de máximos anuales, 1.092,72 / 1.089,25, y el mínimo de octubre situado en 1.078,86. La base del rango coincide con la directriz alcista de medio plazo y, en caso de ruptura, podría aumentar la presión vendedora. Mientras tanto, la tendencia es alcista y el índice se aproxima a zona de máximos anuales que, en caso de ruptura, dejaría al índice sin resistencia significativa hasta el máximo de 2022 establecida en 1.119,40.

Índice USD en gráfico diario con oscilador estocástico extraído de la plataforma Next Generation a 25/10/23

US NDAQ 100 en tendencia bajista de medio plazo

US NDAQ 100 el índice se encuentra inmerso en una tendencia bajista de medio plazo que parte de zona de máximos anuales. A corto plazo, intenta rebotar después de encontrar apoyo en torno al mínimo de septiembre situado en 14.429 puntos. El rebote podría ganar cuerpo si el precio supera la primera resistencia establecida en 14.905. Por el contrario, la pérdida de 14.429 abriría el camino a una nueva pata a la baja con siguiente apoyo en la media móvil de 200 sesiones.

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 25/10/23



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.