BCE: ¿pausa o fin al ciclo de subida de tipos en el 4,50%?

La sesión de mañana concentra dos citas económicas de alto impacto en un periodo corto de tiempo. El BCE publicará decisión de tipos de interés a las 14:15h, a las 14:45h comunicado de política monetaria y posteriormente rueda de prensa de Christine Lagarde. Entre medias, a las 14:30h se publicará el dato de PIB preliminar de EEUU del 3T23 (ver “PIB de EEUU es dato de alto impacto: posible reacción en USD, bonos y bolsa”). Los datos están calificados de alto impacto en la agenda económica y podrían generar alta volatilidad en el mercado.

Decisión de política monetaria del BCE

En la reunión de septiembre decidió subir 25 puntos básicos, hasta el 4,50%, y afianzó su postura data dependent o dependiente de los datos. Desde entonces, estos son los datos:

En materia de inflación. La tasa de IPC general de septiembre fue del 4,3% y la subyacente del 5,5%. Por otro lado, los precios de la energía se han estabilizado y no ponen demasiado en peligro la senda de inflación que se publicó en las últimas proyecciones económicas: 5,6% en 2023, 3,2% en 2024 y 2,1% en 2025.

En materia de crecimiento. Las últimas encuestas empresariales para Europa publicadas este mismo martes han sorprendido negativamente: el PMI de manufacturas baja hasta 43,0 puntos (cerca del mínimo anual) y el PMI de servicios marca mínimo anual en 47,8 puntos. El momento negativo se acentúa a comienzo del cuarto trimestre y los niveles actuales son compatibles con una caída del PIB del 0,4% trimestral según S&P Global.

Posible decisión y tono de rueda de prensa

La combinación, inflación cumpliendo con senda de desaceleración y economía debilitándose, sugiere que el BCE podría ser sensible y pausar los tipos de interés despues de diez subidas consecutivas. El mercado así lo descuenta y el tono que muestre Christine Lagarde en la rueda de prensa será determinante.

Si comienza a mostrar mayor sensibilidad o preocupación por los datos de actividad económica podría interpretarse como que la pausa sugiere un posible fin al ciclo de subida de tipos. Los bonos (en precio) y las bolsas podrían recibir con subidas el discurso y el euro verse penalizado por diferencial de tipos.

Si, por el contrario, continúa mostrándose beligerante contra la inflación, pese al riesgo de recesión, los tipos de interés podrían volver a repuntar y el euro apreciarse. Las bolsas podrían sufrir ante la posibilidad de tipos altos por más tiempo.

Análisis técnico de referencias clave

Euro Bund intenta construir un rebote

Euro Bund recupera a muy corto plazo desde 127,463 que es nivel próximo al mínimo anual establecido en 127,010. El precio encuentra apoyo dentro de un claro fondo bajista e intenta construir un rebote. La primera resistencia se encuentra situada en 130,540 que es máximo de mes y aproximación de la directriz bajista que parte de máximos anuales.

Euro Bund en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 25/10/23

EUR/USD en modo rebote

EUR/USD construye una estructura de máximos / mínimos crecientes en forma de canal alcista de corto plazo que parte del mínimo anual situado en 1,0451. En la parte alta del canal se encuentra la primera resistencia que es el máximo de la semana actual, 1,0695. Por la parte inferior, el soporte situado en 1,0528 es aproximación de banda inferior del canal y, por debajo, el precio desarmaría la estructura alcista de corto plazo.

EUR/USD en gráfico diario con oscilador estocástico extraído de la plataforma Next Generation a 25/10/23

Alemania 40 intenta agarrarse a la base de canal bajista

Alemania 40 marca un mínimo semanal en 14.626 puntos que es base del canal bajista de medio plazo que parte de zona de máximos anuales. Por el momento, el precio no es capaz de recuperar el anterior nivel de soporte y actual resistencia situado en 14.945 puntos y el oscilador MACD no consigue cruzar al alza a su señal, unas condiciones que permitirían pensar que el precio entra en modo rebote.

Alemania 40 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 25/10/23



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.