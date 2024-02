Oro, plata, platino y paladio en mínimos anuales: ¿qué pesa en el precio?

Los metales retroceden hasta mínimos anuales

El Índice de metales preciosos (compuesto por oro, plata, platino y paladio) pierde cerca de un 4% en las últimas sesiones y se aproxima al mínimo anual y soporte situado en 1.390 puntos. La caída es simultánea y generalizada, lo que le podría otorgar una mayor fiabilidad. A la vez, viene respaldada por una serie de fundamentos que podrían justificarla.

Índice de metales preciosos en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 07/02/24

En primer lugar, la economía de EEUU sorprende positivamente. El retroceso de los metales preciosos comenzó tras el dato de fuerte creación de empleo de EEUU publicado el viernes pasado: 353.000 puestos de trabajo en ENE24 y revisión al alza hasta 333.000 puestos para el mes de DIC23. Las sorpresas económicas positivas en EEUU se siguen acumulando: el lunes el ISM de servicios avanzó en zona de expansión hasta los 53,4 puntos vs 52 esperados por el consenso.

Un USD fuerte que arrastra el precio a la baja de las materias primas. La derivada de la fortaleza de la economía de EEUU es la fortaleza de su divisa: el índice USD rompe la parte alta del rango de las últimas semanas y se encuentra marcando máximos anuales.

Los tipos de interés vuelven a repuntar (bajada de precio en los bonos): las Notas a 10 años repuntan 25 puntos básicos desde la publicación del dato de empleo, hasta el 4,12%. El mercado parece estar asimilando poco a poco el mensaje hawkish o tensionador de la Reserva Federal, más aún cuando las cifras de inflación también sorprenden al alza (el componente de precios ISM de servicios repunta con intensidad hasta 64,0 puntos, nivel más alto en 11 meses).

US T-Note 10 YR en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 07/02/24

¿Qué referencias a vigilar en las próximas semanas?

El dato de empleo y el ISM confirman la fortaleza de EEUU, activan dinámica de USD fuerte y tipos de interés altos, a la vez que reducen incertidumbre económica. Una combinación que afecta negativamente al componente de refugio que tienen los metales preciosos. En este sentido, si la información que continúa llegando al mercado favorece apreciación de USD y repunte de tipos (caída en precio de los bonos), los metales podrían adquirir mayor momento negativo.

En este contexto, las citas más importantes en la próxima semana son las siguientes: IPC de EEUU (martes 13 de febrero a las 14:03h), Ventas al por menor de EEUU (jueves 15 de febrero a las 14:30h) y Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (viernes 16 de febrero a las 16:00h).



