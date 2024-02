Economía de EEUU fuerte: ¿hasta dónde podría llegar el USD?, ¿afectará al oro?

La macro en EEUU sorprende al alza de forma muy positiva

Las referencias macroeconómicas en EEUU están sorprendiendo muy positivamente. Las dos últimas noticias en este sentido se conocieron el viernes de la semana pasada. En primer lugar, el último informe laboral de ENE23 publicado el viernes de la semana pasada ha sido extraordinario: +353.000 puestos de trabajo, tasa de desempleo en el -3,7% y los ingresos laborales por hora creciendo al +4,5% interanual. En segundo lugar, la Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan sube casi 10 puntos, hasta los 79 puntos, que son niveles no vistos desde JUN21.

Las buenas referencias macro, han provocado que Jerome Powell reafirme, durante el fin de semana, el mensaje del último tensionador o hawkish del último FOMC. La cautela se impone a la hora de bajar tipos con un mercado laboral tan fuerte y los mercados de futuros sobre Fed Funds vuelven a aplazar en el tiempo la primera bajada: la primera bajada llegaría en la reunión del 1 de mayo con una probabilidad del 60%.

El USD se fortalece y adquiere momento positivo

El USD es uno de los grandes beneficiados de las sorpresas económicas positivas. El Índice USD de CMC Markets comienza a romper la parte alta del rango, 1.052 / 1.066, en el que llevaba inmerso dos semanas y que estaba pegado a la MMS (200). Una consolidación por encima de 1.066 que confirme ruptura incorporaría momento positivo al corto plazo y permitiría trazar una directriz alcista de medio plazo que partiría de mínimos de DIC23. Mientras tanto, el oscilador MACD no alcanza niveles altos de sobrecompra.

Índice USD de CMC Markets en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 05/02/24

EUR/USD pierde mínimos anuales: ¿podría el BCE bajar tipos antes que la Fed?

En el caso del cruce EUR/USD, el precio pierde el anterior mínimo anual situado en 1,0779 y podría buscar apoyo en el siguiente soporte establecido en el mínimo de DIC23 establecido en 1,0724. En este punto señalar que, la economía europea sigue mostrando signos de debilidad si atendemos a las recientes encuetas PMI que se mantienen en zona de contracción y a las últimas lecturas del PIB del 4T23.

El actual momento macroeconómico favorece a EEUU en detrimento de Europa y podría provocar que el diferencial de tipos de interés se ampliase. De hecho, la debilidad económica europea podría hacer pensar que el Banco Central Europeo se adelantase en la bajada de tipos a la Reserva Federal.

EUR/USD en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 05/02/24

Los activos refugio reaccionan a la baja, la onza de oro tiene soporte en 2.001 USD

Dentro de los posibles damnificados de un USD fuerte y unos tipos de interés más altos de lo esperado son los activos refugio. Los metales preciosos (oro, plata, platino y paladio) ceden posiciones con relativa intensidad desde que se publicó el informe laboral de EEUU. La onza de oro se aleja de la parte alta del rango situado en 2.065 USD y tiene un primer nivel de soporte en 2.001 USD que es el mínimo anual que se encuentra muy cerca del nivel psicológico de los 2.000 USD.

Onza de oro en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 05/02/24



