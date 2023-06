Orange y Deutsche Telekom son las primeras telecos en rebotar: ¿se consolidará la subida?

Orange y el sector de telecomunicaciones cotiza con descuento

El sector de telecomunicaciones ha sufrido caídas en los últimos trimestres debido a la fuerte subida de tipos de interés acumulada. Una corrección que ha provocado que las acciones que lo componen coticen con descuento según la ficha cuantitativa que proporciona Morningstar y que se puede extraer de la plataforma de negociación Next Generation (ver “Sector telecomunicaciones Europa: acciones con descuento y alto dividendo”).

Ficha cuantitativa de Orange realizada por Morningstar y extraída de plataforma Next Generation de CMC Markets a 27/06/23

En el caso de Orange, según la ficha de Morningstar, presenta una ratio Precio / Valor Justo (Price / Fair Value) de 0,78x, es decir, cotiza con un descuento que ronda los 22 puntos porcentuales.

Dentro de la propia ficha, podemos consultar las principales ratios de valoración, que son: Precio / Beneficios (Price / Earnings) de 14,34x, Precio / Ventas (Price / Sales) de 0,65x y Precio / Valor Contable (Price / Book) de 0,88x. Unas ratios que se encuentran en la banda inferior de los últimos 10 años.

Orange y Deustche Telekom comienzan a rebotar

En las últimas sesiones, comienzan a rebotar y construir estructuras de máximos crecientes de a corto plazo. Una de estas acciones es Deustche Telekom, el CFD sobre Deustche Telekom superó el máximo de corto plazo situado en 19,502 EUR.

Gráfico diario de CFD sobre Deustche Telekom con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 30/06/23

En el caso del CFD sobre Orange supera el máximo establecido en 10,428 EUR que es banda superior del reciente movimiento lateral de corto plazo con base en 10,206 EUR que es aproximación de la media de 200 sesiones. Un rebote que ha permitido que el oscilador MACD cruce al alza su señal desde niveles que podrían calificarse de alta sobreventa si tenemos en cuenta la distancia del indicador a su nivel neutral o banda cero.

Gráfico diario de CFD sobre Orange con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 30/06/23

¿Qué escenario podría favorecer que el rebote se consolidase y se extendiese al resto de acciones?

El sector telecomunicaciones es un sector defensivo (beta baja), de alto apalancamiento y con una alta rentabilidad por dividendo que lo convierte en una aproximación a un bono. La correlación entre el precio de los bonos soberanos y las acciones de telecomunicaciones es elevada. En este contexto, un escenario de debilidad económica que permita bajar la inflación podría sentar bien al precio de los bonos y de las telecos. En este sentido señalar que Telefónica, Vodafone y BT no han recuperado máximos recientes.

