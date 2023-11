Optimismo alto en las bolsas que se olvidan de la alta sobrecompra y la proximidad de resistencias clave

Sobrecompra, complacencia y optimismo

La semana del Día de Acción de Gracias en EEUU coincide con el inicio de las compras navideñas y es una de las semanas estacionalmente más alcistas del año. Con las bolsas próximas a máximos anuales, los consumidores podrían verse animados a realizar más compras y ayudar a mejorar las cifras de ventas en los días estrellas (Black Friday & Cyber Monday) que son miradas con atención por el mercado.

El sentimento es de optimismo y la complacencia es alta. Si atendemos a las encuestas de los inversores de la AAII, el porcentaje de alcistas (43,8%) supera por goleada al porcentaje de bajista (28,1%) por segunda semana consecutiva. De forma paralela, los índices de volatilidad (EU Volatility Index Dic 2023 y Volatility Index Dic 2023) se encuentran próximos a los 15 puntos que son mínimos anuales.

De esta forma, el sentimiento alcista se impone y los inversores dejan a un lado que los máximos anuales son resistencias importantes y que los índices se aproximan a ellos con unos altos niveles de sobrecompra si atendemos al oscilador MACD. Por otro lado, antes de que lleguen las festividades en EEUU hay datos que pueden mover el mercado: PMIs flash en Europa, resultados Nvidia, actas del último FOMC…

US SPX 500 en resistencias y con alta sobrecompra

US SPX 500 se estabiliza en las últimas sesiones a un paso de la zona de máximos anuales y resistencia comprendida entre 4.540 y 4.607 puntos. Las subidas desde el mínimo de octubre, 4.103 puntos, han sido verticales y el oscilador MACD alcanza niveles de abultada sobrecompra que, en ocasiones anteriores, han favorecido un techo o una estabilización de los precios. Por la parte inferior situamos un soporte de corto plazo en 4.432 puntos que es aproximación de directriz alcista trazada en el gráfico.

US SPX 500 en gráfico diario con oscilador MACD, extraído de la plaforma Next Generation a 20/11/23

US NDAQ 100 en máximos anuales con sobrecompra

US NDAQ 100 establece un nuevo máximo anual la semana pasada en 15.979, nivel próximo al anterior máximo significativo alcanzado en julio y situado en 15.931 puntos. El precio comienza a estabilizarse en las últimas sesiones y el oscilador MACD se encuentra en zona de máximos anuales mostrando sobrecompra. En caso de ruptura, la siguiente zona de resistencia se encuentr aen 16.768 / 16.660 que son máximos de diciembre de 2021.

Por la parte inferior, situamos en el mínimo del martes pasado, 15.486 puntos, el primer nivel de soporte. El martes fue el día del último impulso alcista que comenzó con la publicación del IPC de EEUU.

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 20/11/23

Alemania 40 aproximándose a máximos anuales con alta sobrecompra

Alemania 40 mantiene un fuerte momento positivo y se aproxima al máximo significativo establecido el 31 de agosto y que se encuentra en 16.045 puntos. Un poco más arriba, en los 16.535 puntos tenemos máximo anual y resistencia clave. La verticalidad de las subidas, con pocos descansos, provoca que el oscilador MACD se aleje de la banda neutral y alcance los niveles más elevados desde que comenzó el año.

Por la parte inferior, establecemos un soporte de corto plazo en 15.607 que es aproximación de la media de 200 sesiones y de la directriz alcista que parte de mínimso de octubre.

Alemania 40 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 20/11/23

Euro 50 cerca de resistencias y con alta sobrecompra

Euro 50 tiene un perfil técnico idéntico al Alemania 40. Subida vertical que lleva al precio a comenzar a probar el máximo marcado a finales de agosto, los 4.349 puntos, con el oscilador MACD presentando los mayores niveles de sobrecompra desde el mes de enero. Por la parte inferior, el primer soporte lo situamos en 4.266 que es aproximación de la media de 200 sesiones y de la directriz alcista de corto plazo trazada en el gráfico.

Euro 50 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 20/11/23

España 35 comienza a consolidar por encima de máximo anual

España 35 continúa con la vertical escalada que comenzó en 8.869, mínimo de octubre, y comienza a superar el máximo anual establecido en 9.744 puntos. Abrimos un gráfico semanal para bucar siguiente nivel de resistencia y lo encontramos en los 10.102 puntos que fue máximo de FEB20. Por la parte inferior, situamos soporte de corto plazo en 9.579 que es aproximación de la directriz de corto plazo que parte de mínimo de octubre.

España 35 en gráfico semanal con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 20/11/23



