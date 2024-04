Nueva subida de la inflación: ¿ola o tsunami?, ¿cómo podrían reaccionar la Fed y el BCE?

El índice de materias primas de Bloomberg avanza hasta los máximos de mitad de la segunda parte de 2023 y, en comparativa respecto al mismo periodo del año pasado, se adentra en terreno positivo según el ROC de 52 semanas. Unas materias primas en positivo en términos interanuales que podría extenderse en los próximos meses pues la comparativa comienza a realizarse frente a mínimos del año pasado.

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN en gráfico semanal con oscilador ROC (52) extraído de Next Generation a 17/07/24

El efecto escalón se gira al alza y las materias primas comienzan a sumar a la inflación. Lo positivo en este contexto es que, en esta ocasión, la subida no es generalizada. Los grupos de alimentación (ganado, cereales y softs) están contribuyendo negativamente mientras que energía y metales son los que más suman.

Los drivers de la subida en energía y metales industriales son una recuperación del ciclo económico (tal y como el FMI señala que actualizará en su próximo World Economic Outlook) y el aumento de la tensión geopolítica (sanciones y daños en las cadenas de producción y suministros).

Mientras tanto, la subida de las metales preciosos que está llevando al oro a máximos históricos se encuentra vinculada a la búsqueda de refugio, una circunstancias que también está impulsando los precios del USD al alza (ver “USD fuerte por más tiempo: ¿hasta cuándo podría durar?, ¿impactará en las bolsas?”)

La nueva ola de inflación está comenzando a arrancar y dificultará que los bancos centrales puedan bajar tipos de interés, hasta incluso, en las economías más fuertes y con menos dependencia de las materias primas, algunas casas de análisis, contemplan la posibilidad de no bajada de tipos si el precio del petróleo continúa subiendo. Para Bank of America un barril de petróleo por encima de los 100 USD llevaría a la Fed a no bajar tipos de interés en 2024.

En el caso de Europa, el análisis de sensibilidad que hace el Banco Central Europeo en sus proyecciones económicas trimestrales recoge el impacto de una subida del precio de la energía en la inflación. En su última actualización, en el escenario alternativo en el que su índice sintético de energía subiese un 17%, la inflación podría subir un 0,6% y aproximarse al 3,0% alejándose de forma sustancial de su objetivo del 2,0%.

El Gas Natural y el Brent que componen el índice sintético de energía del BCE han avanzado un 22% y un 10% respectivamente desde la actualización de las proyecciones económicas del banco central. El escenario alternativo y más negativo para la inflación no parece estar tan lejos. En este caso, el BCE tendría dificultades para establecer una senda de bajada de tipos y tendría que ceñirse a bajadas puntuales o parciales.



