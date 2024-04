USD fuerte por más tiempo: ¿hasta cuándo podría durar?, ¿impactará en las bolsas?

La apreciación del USD se acelera en las últimas semanas. El índice del USD rompe con claridad la zona de resistencia 1.074 / 1.076, actual zona de soporte, y queda sin referencias significativas hasta la zona 1.094 / 1.092 que son los máximos alcanzados en 2023.

Índice USD de CMC Markets en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 16/04/24

El movimiento es amplio, es decir, se extiende a los cruces del USD frente a sus principales pares que, en mucho casos, deriva en la puesta a prueba o ruptura de niveles técnicos importantes.

El USD/JPY rompe el máximo de siglo situado en 151,94 pese a las innumerables intervenciones verbales de las autoridades japonesas para frenar la depreciación del JPY.

Los cruces, GBP/USD y EUR/USD, rompen las bases de movimiento lateral en las que llevaban cuatro meses inmersos, 1,2500 y 1,0694 respectivamente.

El par CHF/USD que ha perdido más de un 8% en lo que llevamos de año se establece a un paso de la zona 1,0931 y 1,0817 que actuó de soporte durante gran parte de 2023.

USD/JPY en gráfico diario con RSI (14) extraído de Next Generation a 16/04/24

A la vez, el momento es altamente positivo, siendo mayor frente a aquellas divisas desarrolladas donde el diferencial de tipos de interés es más amplio. La apreciación del USD frente al JPY y el CHF supera los 5 puntos porcentuales.

Evolución del USD frente a otras divisas en diferentes plazos extraído de Next Generation a 16/04/24

Tipos de interés altos por más tiempo y USD fuerte por más tiempo

La economía de EEUU está sorprendiendo positivamente y crece a un ritmo más fuerte del esperado con un sólido mercado laboral. Una circunstancia que está provocando que la inflación se enquiste y que hace descontar al mercado que la Reserva Federal mantendrá los tipos de interés elevados por más tiempo.

El diferencial de tipos de interés a favor del USD frente al resto de divisas vuelve a ampliarse y se espera que se mantenga amplio por un periodo de tiempo más prolongado. Una circunstancia que favorece los flujos hacia el USD buscando una mayor rentabilidad.

Búsqueda de refugio por tensión geopolítica

El aumento de la tensión geopolítica también impacta positivamente en el USD que históricamente ha actuado como un activo refugio o safe haven en momentos de incertidumbre.

Los frentes de Ucrania y de Oriente Medio siguen abiertos y el precio del petróleo sube de forma sostenida en el tiempo. Una situación que pasa factura a las economías más dependientes del petróleo que no es el caso de EEUU que es el mayor productor del mundo.

¿Hasta cuándo podría durar la fortaleza del USD?

Si las dinámicas que han favorecido la apreciación del USD (tipos de interés altos por más tiempo y tensión geopolítica alta) no desaparecen, lo más normal sería considerar que la dinámica de apreciación del USD podría extenderse en el tiempo.

Sin embargo, convendría remarcar, que la volatilidad está aumentando en el mercado de divisas, pudiendo ser más elevada en aquellas divisas que se encuentran claramente infravaloradas frente al USD como es el JPY japonés.

En este punto, señalar que, el crecimiento económico diferencial de EEUU podría explicarse en parte por el ciclo electoral o presidencial que está derivando en un alto déficit público.

¿Terminará el USD fuerte por afectar a la bolsa?

La correlación entre USD y el S&P 500, es negativa y más alta a medida que la apreciación del USD es más intensa pues daña el crecimiento de los beneficios. De esta forma, la fortaleza del USD podría ser un lastre para los resultados de las empresas estadounidenses que tienen una mayor apertura al exterior (venden fuera de EEUU) y que suelen ser las empresas de mayor capitalización. Sectores como tecnología y materiales pueden verse más afectados. Por el contrario, utilities e inmobiliario, sufren un menor impacto.

A la vez, las razones de la apreciación del USD también pueden erosionar las expectativas del mercado. La apreciación por búsqueda de refugio, tensión geopolítica, puede dañar los ingresos futuros si los conflictos dañan el comercio exterior. A la vez, los tipos de interés altos por un periodo de tiempo más prolongado que están impulsando al USD, aumentarán los costes de financiación de las empresas y están restando atractivo a la bolsa frente al activo libre de riesgo o la renta fija.

En la actualidad, la prima de riesgo del S&P 500 es negativa. Es decir, la rentabilidad esperada del S&P 500 (inversa del PER o 1/PER) es inferior a la rentabilidad de los bonos. Una circunstancia excepcional y que puede apuntar a una sobrevaloración de las bolsas o a problemas en los mercados de bonos.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.