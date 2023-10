Miércoles de PMIs: escenarios y posible impacto en bolsas, EUR/USD y bonos

Miércoles de encuestas empresariales

El miércoles se concentran las encuestas empresariales del sector servicios de SEP23. Son datos revisados en Europa y primera y única lectura en EEUU, el ISM no manufacturero. En las agendas económicas son considerados datos de impacto y podrían generar volatilidad.

Por la mañana PMIs en Europa: España (9:15h), Italia (9:45h), Francia (9:55h) y conjunto de Europa (10:00h). Reino Unido publicará a las 10:30h.

Por la tarde se publica el ISM no manufacturero de EEUU (16:00h).

Europa en contracción y EEUU en expansión con el EUR/USD pegado a mínimos anuales

En el caso de Europa, según Trading Economics, se espera que el PMI de servicios quede en 48,4 puntos. Estaríamos ante el segundo mes consecutivo por debajo de los 50 puntos, zona de contracción, y confirmaría convergencia a la baja con el sector de manufacturas que el lunes quedó en 43,4 puntos (cerca de mínimos anuales y niveles no vistos desde la pandemia). El PMI Compuesto se espera que quede en 47,1 puntos que son niveles compatibles con una economía en contracción o caída de PIB.

En EEUU la situación es opuesta, el consenso espera que la lectura del ISM no manufacturo se establezca en 53,6 puntos y encadenaría 9 meses consecutivos por encima de zona de expansión. En caso de cumplirse, las encuestas empresariales señalarían que el momento macroeconómico continúa siendo más favorable en EEUU que en Europa.

Un diferencial macro que ha contribuido a que el cruce EUR/USD construya una estructura de máximos / mínimos decrecientes y se establezca en la zona de soporte comprendida entre los mínimos anuales, 1,0516 / 1,0483. Si las encuestas empresariales señalan que el diferencial a favor de EEUU se amplía podríamos asistir a ruptura de soportes. Sin embargo, si EEUU muestra debilidad, el cruce EUR/USD podría intentar rebotar.

EUR/USD en gráfico diario con Average True Range (5) extraído de la plataforma Next Generation a 03/10/23

Contracción e inflación a la baja podrían ayudar a que los bonos en Europa rebotasen

Aunque los titulares se centran en el dato agregado, las encuestas empresariales, también publican diferentes componentes. En el caso de la eurozona, es destacable que uno de los indicadores adelantados sobre la inflación, los precios recibidos (output prices) están retrocediendo con notable intensidad. De hecho, según el modelo de S&P Global, los actuales niveles de precios a la producción son compatibles con un IPC del 3% en la primera parte de 2024. Sería la nota más positiva pues, la contracción económica estaría ayudando a que la inflación se acercase a objetivo del BCE.

En este sentido, la combinación de debilidad económica e inflación convergiendo a objetivo, podría ayudar a que los tipos de interés se relajasen y los bonos rebotasen en precio. En el caso del Euro Bund que se encuentra inmerso en una tendencia bajista comienza a acumular sobreventa según el oscilador MACD. Si el precio es capaz de superar la resistencia situada en 129,206, se confirmaría ruptura de directriz bajista de corto plazo y podría adentrarse en modo rebote.

Euro Bund en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 03/10/23

Las bolsas se fijarán en los componentes más adelantados

Dentro de las encuestas empresariales, habrá que prestar atención a los componentes más adelantados que pueden incorporar algo de visibilidad para ver como comienza el último trimestre del año. El componente de nuevos pedidos o new orders en el ISM forma parte de los indicadores adelantados de la Conference Board pues se entiende que un aumento de pedidos favorece una mayor actividad en el futuro.

El US NDAQ 100 recibe la información cerca del soporte situado en los mínimos de septiembre y el US SPX 500 está cerca de la directriz alcista de largo plazo. Un componente de nuevos pedidos que sorprenda al alza podría ayudar a que los índices rebotasen y se alejasen de niveles de soporte. Por el contrario, si los componentes adelantados sugieren debilidad económica, los soportes podrían ponerse a prueba.

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 03/10/23



