Las bolsas se resisten a perder soportes: ¿se consolidará el rebote de muy corto plazo?

Los soportes aguantan

La semana pasada asistimos a una sesión de ida y vuelta. En la primera parte, los soportes en Europa cedieron con gran facilidad y en EEUU llegaron a ponerse a prueba. En la segunda parte, los índices recuperaron con intensidad y terminaron cerrando alejados de mínimos. Este giro al alza, deja velas semanales con sombras alargadas por la parte inferior .

La recuperación de la última hora coincide con el cierre trimestral donde se produce un rebalanceo de posiciones en los fondos de inversión. A la vez, no olvidemos que estacionalmente hablando los últimos y primeros días de mes suelen tener un mejor comportamiento relativo. En cualquier caso, la información que nos deja el precio es importante y los mínimos de la semana pasan a ser los nuevos niveles de soporte a vigilar.

Esta semana, la agenda tiene suficientes referencias como para impulsar o acabar con el reciente rebote: “Próxima semana en los mercados: empleo, shutdown e ISMs en EEUU, precios de la energía y PMIs en Europa”.

Alemania 40 y Euro 50 pullback a los mínimos de verano

Alemania 40 y Euro 50 rebotan y vuelven a poner a prueba la base del rango lateral de larga duración desarrollado durante las dos trimestres centrales del año. Los índices podrían estar desarrollando un pullback a anteriores niveles de soporte y actuales resistencias que son la zona 15.454 y 15.451 en Alemania 40, y la zona 4.197 / 4.174 para Euro 50.

Más arriba, la segunda resistencia se encontraría en la directriz bajista que parte de máximos anuales.

Euro 50 en gráfico diario con Average True Range (5) extraído de la plaforma Next Generation a 02/10/23

Por la parte inferior, los mínimos de la semana pasada son los niveles a vigilar: 15.135 en Alemania 40 y 4.103 en Euro 50. Por debajo de este nivel el precio adqueríría mayor momento negativo a corto plazo y los índices podrían buscar apoyo en los mínimos de marzo.

Alemania 40 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 02/10/23

España 35 en la mitad de rango lateral de larga duración

El índice se estabiliza en la mitad del rango comprendido entre los máximos anuales, 9.672 / 9.744, y los mínimos de verano, 9.191 / 9.169 puntos. Un estancamiento que se extiende durante los últimos meses y que se traduce en un aplanamiento del oscilador MACD en torno a su nivel neutral. Dentro del rango citado podríamos encontrar un primer nivel de soporte en el mínimo de la semana pasada, 9.278, y una primera resistencia en 9.509, máximo del viernes pasado.

España 35 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 02/10/23

US SPX 500 aguanta la base del canal alcista

El índice US SPX 500 nos deja un mínimo de septiembre en 4.238 puntos, nivel próximo a la media móvil simple de 200 sesiones que pasa por 4.216 y a la banda inferior del canal alcista que ha desarrollado en los últimos 11 meses. Las referencias técnicas citadas son los niveles a vigilar y pueden ser calificadas de importantes. Por la parte superior, la anterior zona de soporte, 4.328 / 4.336, pasa a actuar de resistencia.

US SPX 500 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 02/10/23

US NDAQ 100 aguanta el mínimo de agosto

El índice US NDAQ 100 marca mínimo de septiembre en 14.429 puntos, nivel próximo al mínimo de agosto situado en 14.553 puntos. El precio rebota con posterioridad y los niveles citados son las referencias a vigilar por la parte inferior. En caso de pérdida, el precio adquiere momento negativo y el proceso de reversión a la media podría continuar: la media de 200 sesiones cotiza en torno a 13.679 puntos.

Por la parte superior, el índice podría estar realizando un pullback a la anterior directriz alcista de largo plazo que cotiza en torno a los niveles actuales. Un poco más arriba, encontramos una segunda resistencia en 15.136.

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 02/10/23



