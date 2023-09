Metales preciosos: oro comienza a perder soportes, ¿corre peligro la tendencia alcista?

La reunión de la Reserva Federal ha impactado de forma notable en los metales preciosos. El índice de Metales Preciosos marcó un máximo en 1.474,83 puntos la semana pasada y, desde entonces, se ha dejado algo más de cuatro puntos porcentuales hasta establecerse a un paso de la zona de mínimos de verano y soporte comprendida entre 1.409,64 y 1.405,42 puntos.

Llegados a estos niveles es conveniente preguntarse (1) si los metales preciosos aguantarán soportes y el precio rebotará confirmando las divergencias alcistas en oscilador MACD o (2) si los soportes terminan por ceder y los precios podrían buscar nuevos soportes.

Índice de Metales Preciosos en gráfico diario con oscilador MACD y extraído de la plataforma Next Generation

Las variables que podrían estar detrás de la última caída de las materias primas son (1) USD fuerte, (2) tipos de interés más altos y (3) mayor crecimiento en EEUU e inflación controlada y aproximándose a objetivos. Esta combinación se respalda en las últimas proyecciones económicas de la Reserva Federal de septiembre de 2023 donde se han revisado al alza estimaciones de crecimiento económico y subido la senda esperada de tipos de interés.

En estas condiciones, los metales preciosos con una menor demanda industrial y menor exposición al ciclo económico, el oro en primer lugar y luego la plata, sufren presión vendedora. Una economía fuerte de EEUU ayuda a reducir incertidumbre y respalda un USD fuerte y los metales, al cotizarse en USD, experimentan una caída de la demanda. Por otro lado, unos tipos de interés más elevados, suponen incrementar el coste de oportunidad de invertir en materias primas que no generan flujos de caja.

En este contexto, mientras el USD y los tipos de interés mantengan la tendencia alcista actual, la presión a la baja en los metales podría continuar y los soportes peligrar.

Claro está que, aunque pudiéramos asistir a una ruptura de soportes, la subida de tipos de interés puede abrir focos de incertidumbre al dañar el crecimiento económico a medio plazo. El principal foco que puede generar problemas son los abultados niveles de deuda: el último informe del Institute of International Finance señaló que la deuda global alcanzó nuevos máximos históricos en el primer semestre del año. En este contexto, algunas voces como Mohamed El-Erian (asesor de Allianz) y Jamie Dimon (CEO de JP Morgan) están alertando de las dificultades de las empresas y los países para financiarse a unos tipos cada vez más elevados.



