La tendencia alcista del oro y la plata en manos de la Reserva Federal

Todos los ojos y todos los mercados en la decisión de tipos de interés y en las proyecciones económicas de la Reserva Federal que dotarán de visibilidad a la política monetaria futura. Los metales preciosos son una de las categorías de activos que prestará especial atención a la decisión de la política monetaria de la Fed debido a que la evolución de (1) los tipos de interés, (2) la inflación y (3) el USD son factores clave que pueden determinar la evolución futura del oro y la plata.

Los tipos de interés nominales altos y reales en positivo son un gran competidor para los activos que no generan intereses. Si la rentabilidad de los bonos aumenta, aumenta el coste de oportunidad de mantener activos que no generan flujos (caso del oro y la plata) y disminuye su atractivo. En la actualidad la Fed tiene los tipos de interés en el 5,5% y la última lectura de inflación fue del 3,8% interanual. Los tipos de interés reales son positivos y en los niveles más altos de los últimos años. Si la Fed manda un mensaje de tipos altos por un periodo más prolongado de lo esperado, el fondo alcista en oro y plata podría verse dañado. La inflación es una variable clave para la evolución de los precios de los metales preciosos. La evidencia señala que el oro y la plata tienen un buen comportamiento en épocas donde la inflación es elevada. Los metales preciosos actúan de refugio en estas circunstancias para proteger patrimonio frente a la pérdida de valor de las monedas. En este sentido, la Fed ha conseguido alejar a la inflación de niveles extremos y señala que podría situarse próxima a su objetivo (2,0%) a largo plazo. Sin embargo, el reciente repunte en el petróleo incorpora incertidumbre y podría modificar y aplazar la senda bajista de inflación. Los metales preciosos se cotizan en USD y, por tanto, un USD fuerte encarece el precio de los mismos. Un mayor precio afecta negativamente a la demanda y al precio del oro y la plata. Si de las proyecciones económicas de la Reserva Federal se extrae una foto de economía fuerte (PIB se revisa al alza) que dificulte bajar tipos de interés y aleje incertidumbres, el USD podría ganar terreno y afectar negativamente al oro y a la plata.

Los mínimos de verano son la clave de la estructura alcista: 1.884 USD/onza para el oro y 22,11 USD/onza para la plata

La tendencia de fondo del oro y la plata podría considerarse alcista. Las series de precios en los últimos trimestres han construido estructuras de máximos / mínimos significativos crecientes y las medias móviles simples de largo plazo o de 200 sesiones presentan pendiente positiva.

En este contexto, las caídas de los últimos meses podrían encajar dentro de lo que se considera un movimiento de consolidación o de reversión a la media. Obviamente, siempre que la corrección no continúe y haga pensar que estamos asistiendo a la formación de un techo de ciclo. En este sentido, los mínimos de verano (22,11 USD/onza para la plata y 1.884 USD/onza para el oro) podrían calificarse de soporte importante pues su ruptura podría considerarse un punto de inflexión ya que confirmaría pérdida de media de 200 sesiones y permitiría trabajar con una estructura de máximos / mínimos decrecientes a medio plazo.

Oro en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 20/09/23

Por la parte superior, la superación de las primeras resistencias permitiría que el actual rebote de corto plazo adquiriese mayor cuerpo incorporando algo de momento positivo a la cotización. En este sentido, el oro tiene una primera resistencia en el máximo de septiembre situado en los 1.953 USD/onza. Por otro lado, la plata tiene una primera resistencia en 23,42 USD/onza que es aproximación de la media móvil simple de 200 sesiones.

Plata en gráfico diario con oscilador Estocástico extraído de la plataforma Next Generation a 20/09/23



