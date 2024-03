USD fuerte y pegado a resistencias: ¿podríamos asistir a una ruptura?

EEUU: más crecimiento, más inflación y tipos de interés bajando menos

En la última reunión de la Fed se publicaron las proyecciones económicas. A destacar, se sube el crecimiento del PIB, en línea o por encima del 2,0% para los próximos años. A la vez, la tasa de desempleo se mantiene en torno al 4,0% y la inflación revierte al 2,0%. Todo ello, con unos tipos de interés que van a bajar menos de los que inicialmente se esperaban, no en 2024 donde se mantienen 3 bajadas hasta el 4,75%, si no en 2025 donde el tipo de intervención podría quedar en el rango 3,75 – 4,00%.

Índice USD de CMC Markets con oscilador MACD extraído de Next Generation a 25/03/24

Más crecimiento económico y tipos bajando menos para controlar la inflación, una combinación que, aunque inicialmente fuese recibida con una depreciación del USD, a medida que los días transcurrían ha ido favoreciendo al USD que ha adquirido fuerza hasta enfrentarse a máximos anuales. Una economía fuerte y un diferencial de tipos positivo por un periodo más prolongado, son puntos atractivos para que se mantengan los flujos hacia el USD.

La agenda económica acompaña al USD, falta el que el consumidor mejore su sentimiento

En esta semana, las referencias económicas podrían continuar presentando un sesgo positivo en términos de actividad y una inflación resistiéndose a bajar que, en caso de cumplir con las estimaciones de consenso, podrían facilitar que la apreciación del USD se extendiese a esta semana.

Por un lado, los datos del mercado inmobiliario (Venta de viviendas, Precios S&P Case Shiller y Ventas pendientes de escriturar) se espera que continúen mejorando, con un incremento de los Pedidos de bienes duraderos y unas Peticiones semanales de desempleo bajas y en línea con la media de las últimas semanas.

Por otro lado, el dato de inflación PCE (que se publicará el viernes a las 13:30h con las bolsas cerradas por Viernes Santo) que es el más seguido por la Fed podría repuntar desde el 2,4% hasta el 2,5% según estimaciones de consenso.

El punto más negativo dentro de las referencias macro de EEUU, son las encuestas a los consumidores, que en el último mes ha flojeado. En este sentido, que mejoren las encuestas a las familias (Conference Board el martes a las 15:00h y Universidad de Michigan el jueves a las 15:00h) sería considerado una sorpresa positiva para la economía de EEUU.

Niveles en EUR/USD y USD/JPY

El cruce EUR/USD ha encontrado apoyo a la altura del primer nivel de soporte situado en 1,0795 y cotiza en torno a la MMS (200). Por debajo de 1,0795 el cruce adquiere más momento negativo a corto plazo y podría buscar apoyo en el siguiente nivel de soporte situado en el mínimo anual, 1,0694. Por la parte superior, si el cruce consigue rebotar desde los niveles actuales, la primera resistencia se encuentra en 1,0980.

EUR/USD con oscilador MACD extraído de Next Generation a 25/03/24

El USD/JPY vuelve a aproximarse al máximo histórico y resistencia clave de mercado situado en 151,94. En las últimas sesiones muestra ciertos signos de estancamiento, aunque el momento continúa siendo positivo a corto plazo y la sobrecompra no es demasiado abultada. Por encima de 151,94, el cruce queda en subida libre y recupera más momento positivo. Por el contrario, si pierde el primer nivel de soporte sito en 150,26, la tendencia alcista de fondo se podría tomar un respiro.

USD/JPY con oscilador MACD extraído de Next Generation a 25/03/24



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.