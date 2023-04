Los resultados no son suficientes para que las bolsas rompan resistencias: llega el turno de la Fed y el BCE

Las bolsas no pueden con resistencias y comienzan a girarse a la baja

El S&P 500 continúa pegado a la zona de resistencia clave comprendida en la parte alta del movimiento lateral desarrollado en los últimos 4 meses, 4.195 / 4.141 puntos. Por la parte inferior el precio nos deja un soporte en el mínimo de la semana establecido en 4.049 puntos. El oscilador MACD cruza a la baja a su señal y muestra divergencias bajistas. Nasdaq 100, Ibex 35 y Dax 40 experimentan un comportamiento similar y pueden consultar niveles y análisis gráfico al final del documento.

Gráfico diario del CFD US SPX 500 con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 28/04/23

Las sorpresas positivas en resultados empresariales no son suficientes

La temporada de resultados empresariales está sorprendiendo con levedad al alza. Según los datos de I/B/E/S Refinitiv: el porcentaje de sorpresas positivas en beneficios (79%) y en ventas (68%) se encuentran algo por encima de las medias históricas. Sin embargo, parece que no va evitar que el S&P 500, de forma agregada, presente una caída de beneficios por segundo trimestre consecutivo y entren en recesión: se espera que los beneficios terminen bajando un 3,9% respecto al mismo trimestre del ejercicio pasado. Para el STOXX 600 se espera que los beneficios del 1T23 bajen un 2,6% respecto al 1T22.

La temporada de resultados empresariales está finalizando. En EEUU destacan las siguientes empresas: Pfizer, AMD y Starbucks (martes); Qualcomm (miércoles) y Apple (jueves). En Europa los resultados más destacables son: Airbus, BNP y Enel (miércoles); ABI (jueves) e Intesa Sanpaolo y Thales (viernes). En España se publican las siguientes empresas del Ibex 35: ArcelorMittal, CaixaBank, IAG y Logista (ver “Empresas Ibex 35: fechas, calificaciones y ratios de valoración”).

El foco de la próxima semana está en los bancos centrales y el informe laboral de EEUU

El lunes es festivo en la gran parte de países a excepción de EEUU.

La agenda macroeconómica trae datos de alto impacto. Lo más destacado son las reuniones de los bancos centrales y el informe de empleo de EEUU. El consenso de mercado espera que la Fed suba 25 puntos básicos (pb) hasta el +5,25% el miércoles y que el BCE suba otros 25 pb hasta el +3,75% el jueves. El informe del mercado laboral de abril de EEUU cerrará la semana (viernes a las 14:30h) y el consenso espera una creación de 181.000 empleos con una tasa de desempleo del +3,6%.

Otros datos a destacar son las encuestas empresariales finales de abril: ISM manufacturas EEUU (lunes), PMIs manufacturas Europa (martes), ISM no manufacturero EEUU (miércoles) y PMIs de servicios Europa (jueves). La inflación preliminar de Europa de abril se publicará el martes y se espera que se reduzca tres décimas hasta el +6,6% interanual.

Niveles técnicos en CFDs sobre índices bursátiles

El CFD US NDAQ 100 desarrolla un prolongado movimiento lateral dentro de un rango estrecho con techo en el máximo anual, 13.226, y suelo en los 12.719 puntos. El oscilador MACD corta a la baja a su línea de señal y perfila divergencias bajistas. Si rompe el rango por la parte inferior, el siguiente apoyo se encuentra en 12.399 que es aproximación de directriz alcista. Si rompe el rango por la parte superior, el siguiente nivel de resistencia está en 13.722 que es máximo de AGO22.

Gráfico diario de CFD US NDAQ 100 con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 28/04/23

El CFD Alemania 40 permanece estancado a un paso del máximo anual establecido en 15.923 puntos. Por la parte superior, la siguiente zona de resistencia se encuentra comprendida entre 16.285 y 16.299 que son máximos de 2022 y 2021 respectivamente. El primer soporte está en 15.481 que es mínimo de ABR23.

Gráfico diario de CFD Alemania 40 con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 28/04/23

El CFD España 35 marca nuevo máximo anual en 9.538 y posteriormente pierde la directriz alcista de corto plazo que parte de mínimos de MAR23. El primer soporte se encuentra en 9.135 que es mínimo de ABR23 y más abajo la directriz alcista de medio plazo cotiza en 8.870 puntos. Por la parte superior, por encima del máximo anual, no hay resistencia significativa hasta el máximo de 2020 situado en 10.102 puntos.

Gráfico diario de CFD España 35 con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 28/04/23

Producto Horquilla Garantía* Corto?** Horario de negociación España 35 1 20:1 ✓ Lun-Vie 08:00-20:00 Alemania 40 1,2 20:1 ✓ Lun 00:00-Vie 22:00

Descanso 23:00-00:00/02:00-02:15 US 30 1,6 20:1 ✓ Lun 00:00-Vie 22:00

Descanso 23:00-00:00 US NDAQ 100 1,0 20:1 ✓ Dom-Vie 00:00-23:00 US SPX 500 5,0 20:1 ✓ Dom-Vie 00:00-23:00

* La garantía o el apalancamiento que es lo mismo amplifica las ganancias y las pérdidas por igual.

**Tenga en cuenta que podemos limitar su capacidad de ir al alza o la baja a nuestra discreción.



