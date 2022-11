Los bonos ven la luz; Confianza consumidor en mínimos e inflación bajo control

Los indicadores de Confianza de los consumidores adquieren protagonismo a finales de semana. Hoy, a las 16:00h se publicará el dato final de noviembre de la Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de EEUU que se espera una caída hasta 55 puntos desde los 59,9 registrados el mes anterior según consenso de Thomson Reuters (TR). El viernes a las 8:00 GfK de Alemania el consenso de TR espera una moderada recuperación desde mínimos de siglo; desde -41,9 hasta -39,6 puntos. El mismo viernes, a las 8:45 se publica Confianza consumidor de Francia (TR espera un moderado repunte desde 82 hasta 83 puntos) y a las 9:00 Confianza de consumidor de Italia (TR espera una leve subida desde 90,1 hasta 91 puntos).

Fuerte discrepancia entre el rebote en bolsa y confianza de los consumidores

El Consenso no espera grandes cambios y los índices de confianza de los consumidores, al igual, que los de confianza de los empresarios se mantienen en zonas de mínimos interanuales (ver “El rebote de las bolsas en manos de los PMI”). De esta manera, el fuerte rebote bursátil acumulado desde mínimos anuales (+22,0% en Dax y +12,9% en S&P 500) no ha sido acompañado por una mejoría sustancial en las encuestas a las familias.

Las expectativas de inflación están estabilizadas y favorecen a los bonos

La Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de EEUU en su dato final de noviembre también publica las expectativas sobre inflación que a 12 meses vista se encuentran en el +5,0% y a 5 años en el +2,9%. De esta manera, las familias esperan que la inflación continúe reduciéndose de forma gradual, aproximándose a niveles más compatibles con el objetivo de la Reserva Federal.

Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible en Bureau of Labor Statistics y University of Michigan

La composición de débil confianza de los consumidore e inflación bajo control podría favorecer a los bonos. El CFD sobre las Notas a 10 años en EEUU lleva varias semanas estancado y acumulando amplias divergencias alcistas en oscilador MACD que consolida por encima de su banda cero o banda neutral. A corto plazo tenemos soporte en 111,963 que es anterior resistencia (línea discontinua en el gráfico) y una primera resistencia en 113,933.

La debilidad del ciclo pesa sobre las materias primas

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 23/11/22 / Pulsa aquí para ampliar gráfico

Los activos cíclicos también están sufriendo la debilidad económica que reflejan las encuestas a empresarios y a consumidores. De esta forma, los precios de las materias primas se aproximan a mínimos anuales; como puede apreciarse en el Índice de materias primas agrícolas y en el Índice de materias primas energía de CMC.

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 23/11/22 / Pulsa aquí para ampliar gráfico

En el caso del CFD sobre West Texas se está poniendo a prueba el mínimo anual situado en 76,64 USD. Una consolidación por debajo de 76,64 propiciaría que la inflación se relajase de forma más acusada en un futuro próximo y podría suavizar la senda de subidas de tipos de interés de los bancos centrales.

