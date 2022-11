El rebote de la bolsa en manos de los PMI de mañana

El Día de Acción de Gracias (jueves) provoca que las principales referencias económicas de EEUU se adelanten al miércoles donde se espera un pequeño atasco de datos. Sin embargo, centrémonos en los que tienen más capacidad de mover al mercado que son las encuestas empresariales PMI de noviembre publicadas por S&P Global en su versión preliminar o flash.

La divergencia entre la evolución de las encuestas PMI y las bolsas es muy acusada

El consenso de mercado, según Thomson Reuters (TR), no espera grandes cambios respecto a los datos del mes anterior. Sin embargo, es conveniente señalar que la gran mayoría de estas encuestas empresariales, tanto en los componentes de manufacturas como de servicios, llevan varios meses por debajo de los 50 puntos que es nivel de contracción. De esta manera, la fuerte recuperación de los mercados bursátiles desde los mínimos de noviembre diverge de forma acusada y prolongada con los débiles datos en la confianza de los empresarios.

Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible del S&P Global y Deustche Bourse

Los primeros datos de PMI se publican en Europa (desde las 9:15 CET hasta las 10:00 CET), seguidos por el Reino Unido (a las 10:30 CET) y finalizando con EEUU a las 15:45 CET.

El consenso de TR espera que el PMI Compuesto de la UME ceda hasta los 47,0 puntos, desde los 47,1 puntos del mes anterior, que sería el quinto mes consecutivo en contracción o por debajo de los 50,0 puntos. Alemania comenzaría a recuperar con levedad desde niveles reducidos: se espera subida del PMI Compuesto hasta los 44,9 puntos desde los 44,1 de octubre. Francia, sin embargo, continuaría retrocediendo terreno y su PMI Compuesto se establecería en los 50 puntos.

Las bolsas europeas reciben el dato manteniendo intactas las estructuras de rebote que parten de mínimos anuales. De esta manera, las divergencias entre los índices de bolsa y las encuestas empresariales son bastante acusadas. Una de las divergencias más acusadas la tenemos en el Dax alemán, que es uno de los índices con el que nuestros clientes suelen operar de forma más habitual (ver “Dax, Ibex y Nasdaq frenan en seco el rebote”).

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 22/11/22 / Pulsa aquí para ampliar gráfico

El PMI compuesto del Reino Unido experimentará una leve mejora según consenso de TR; desde los 47,2 puntos de octubre hasta los 47,5, gracias a una mejora en el componente de servicios. Estamos ante el tercer dato consecutivo por debajo de los 50,0 puntos que es zona de contracción. Una evolución que también contrasta con la fuerte recuperación del mercado bursátil. El CFD sobre el FTSE 100, aunque se ha estancado en las últimas sesiones, mantiene la estructura de rebote que parte desde mínimos anuales. La resistencia se encuentra en 7.429 puntos y el soporte si sitúa por debajo de 7.251.

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 22/11/22 / Pulsa aquí para ampliar gráfico

El PMI de Estados Unidos es el que menos volatilidad suele generar en el mercado. El consenso de TR espera que el componente de servicios mejore hasta los 47,7 puntos y que el componente de manufacturas se mantenga en 49,9 puntos; ambos por debajo de zona de contracción.

El CFD sobre el S&P 500 recibe el dato dentro de un rango estrecho que abarca varias sesiones y que se encuentra comprendido entre el máximo del mes actual, 4.042, y el mínimo de la semana pasada establecido en 3.904. Una desviación del dato frente a lo esperado podría provocar una ruptura del rango citado. Por encima de 4.042, el índice no encontraría resistencia hasta 4.156. Por debajo de 3.904, el índice podría poner a prueba la directriz alcista que parte de mínimos anuales y que cotiza en 3.855.

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 22/11/22 / Pulsa aquí para ampliar gráfico

CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.