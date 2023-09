Próxima semana en los mercados: empleo, shutdown e ISMs en EEUU, precios de la energía y PMIs en Europa

La próxima semana trae eventos importantes. En primer lugar, tendremos datos de empleo de EEUU cuya fortaleza ha sido clave para que la Reserva Federal mantenga la presión al alza en los tipos de interés. También tendremos encuestas empresariales o softdata en EEUU y Europa. Para finalizar, el foco se mantiene en los precios de la energía que no paran de escalar posiciones y que son origen de la alta inflación y de los altos tipos de interés.

Empleo en EEUU . Primera semana de mes y comienzan a publicarse los diferentes datos del mercado laboral en EEUU. El dato más importante de todos ellos y de la semana es el informe laboral que se publica el viernes a las 14:30h y donde el consenso de Trading Economics espera las siguientes cifras: creación de 150.000 puestos de trabajo, tasa de desempleo en 3,7% e ingresos por hora creciendo al 0,3% mensual.

Dos aperitivos previos al informe laboral del viernes y que podrían adelantar volatildad si se desvían con respecto a estimaciones. En primer lugar, el número de ofertas de empleo o vancantes JOLTs que se publica el martes a las 16:00h y para el que se espera una disminución desde los 8,827 millones hasta las 8,5 millones. En segundo lugar, la creación de empleo según la consultora ADP que según consenso se estima en 150.000 puestos de trabajo.

El consenso de mercado está esperando una leve ralentización en el mercado laboral. Sin embargo, el empleo continúa fuerte y es una de las razones por los que la Fed ha decidido mantener altos los tipos de interés. Si el dato confirma fortaleza, los bonos podrían confirmar la ruptura de soportes. Sin embargo, si el empleo se enfría más de lo esperado podríamos asistir a un rebote en los precios.

US T-Note 10 YR en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 29/09/23

Cierre de la administación en EEUU (shutdown) . La división en las cámaras, Congreso y Senado, junto con la proximidad de las elecciones presidenciales del año que viene son un caldo de cultivo ideal para las disputas políticas. Una vez más, el Tesoro de los EEUU señala que se está quedando sin dinero para pagar el salario de los empleados públicos y se plantea un cierre parcial de la administración. De esta manera, se abre un nuevo frente de incertidumbre.

¿Qué nos dice el pasado? Hemos asistido a 21 cierres de la administración que, en media, han durado 8 días. En cinco ocasiones el cierre solo ha durado un día. El cierre más prolongado alcanzó los 34 días. En estos periodos, las bolsas han anticipado con caídas previas el aumento de la incertidumbre pero, cuando se vuelve a alcanzar un acuerdo para ampliar el gasto público recuperan con creces lo perdido.

ISMs en EEUU . En EEUU se conocerán las encuestas empresariales ISM de septiembre. El lunes a las 16:00h el ISM de manufacturas para el que se espera 48,9 vs 47,9 de mes anterior. El miércoles también a las 16:00h el ISM de servicios para el que se espera 54,0 puntos frente a los 54,5 de agosto. Si se cumple lo esperado, estaríamos asistiendo a una convergencia al alza del sector industrial con el sector servicios que se mantiene en zona de expansión. Una lectura que apuntaría que la economía de EEUU se mantiene fuerte y respaldaría la tendencia alcista en el USD.

Índice USD en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 29/09/23

Precio de la energía . Brent y West Texas continúan marcando nuevos máximos y los inventarios semanales de la API y la EIA siguen siendo negativos apuntando a que el volumen almacenado sigue disminuyendo. Sin embargo, el Gas Natural concede un respiro y no se suma a la subida: Gas Natural de EEUU y Gas Natural EU TTF se están desplazando en rango. La razón se encuentra en los altos niveles de inventarios: la capacidad de almacenaje de Gas Natural en Europa se encuentra al 97% según GIE y en EEUU los inventarios semanales de la EIA llevan en positivo desde el mes de abril.

Gas Natural en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 29/09/23

PMIs en Europa . Son datos finales de septiembre y no suelen desviarse demasiado respecto a preliminares por lo que tienen una menor capacidad de impacto respecto a los datos señalados con anterioridad. El PMI de manufacturas para el conjunto de Europa se publica el lunes a las 10:00h y el consenso de Trading Economics espera 43,4 puntos. El PMI de servicios se publica el miércoles a las 10:00h y se espera 48,4 puntos. Las lecturas señalan que el sector empresarial en Europa está en zona de contracción y podrían afianzar la debilidad del euro. El EUR/USD mantiene dinámica bajista y se encuentra probando zona de mínimos anuales comprendida entre 1,0516 y 1,0483.

EUR/USD en gráfico diario con Average True Range extraído de la plataforma Next Generation a 29/09/23



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.