Las acciones farmacéuticas se disparan en bolsa por tener la vacuna de la viruela del mono

La viruela del mono ha llegado a España. El Ministerio de Sanidad confirmó el martes por la mañana 15 nuevos casos, lo que eleva a 51 el número de afectados en España. La viruela del mono es menos grave que la viruela tradicional aunque es endémica en África central y oeste. La viruela del mono se contagia mediante exposición a líquidos corporales de animales o personas infectadas.

Esta noticia ha disparado las acciones de Siga Technologies un 100% en tres días. Esta empresa fabrica el antiviral TPOXX para tratar la viruela del mono. Otras acciones que se han disparado son Bavarian Nordic que cerró un acuerdo con el gobierno de EE.UU para suministrar dosis de la vacuna Jynneos. Sus acciones subieron un 77% en tres días.

No se equivoquen, la situación actual no es tan desesperante como en el caso del COVID. Lo bueno es que ya existen vacunas contra esta enfermedad. La viruela del mono existe desde 1958 cuando fue diagnosticada en monos.

Ahora que las acciones de SIGA Technologies están en el punto de mira, nos preguntamos cuánto valen realmente. Miremos a ver qué dice Morningstar.

Fuente: Morningstar

Según Morningstar estas acciones están infravaloradas en un 25%. Su valor intrínseco, dicen, es de 12,19$. Vamos a hacer nosotros nuestro propio modelo ‘DCF’ para ver si se aproxima o no a este valor. Comenzamos, como solemos hacer, con los datos fundamentales de Morningstar.

Fuente: Morningstar

Lo primero que vemos son los ingresos que han aumentado un 35% compuesto anual en los últimos 9 años. También vemos que el margen operativo ha ido desde -246% en 2012 hasta 66% en 2021. Para crear nuestro modelo ‘DCF’ vamos a asumir que los ingresos continuarán aumentando un 35% anual durante los próximos cinco años, algo nada fuera de la realidad si consideramos el aumento de la demanda de TPOXX por los casos de la viruela del mono. Si asumimos esto, SIGA Technologies estaría ingresando casi 600 millones de dólares en 2026. También hemos de asumir que el margen operativo se mantendrá alrededor del 60% de ingresos. Esto nos llevaría a un beneficio operativo de 359 millones en 2026. Esto lo debemos descontar a una tasa de descuento equivalente al coste del capital medio ponderado o ‘WACC’. Según la página finbox.com, el ‘WACC’ de SIGA es de 10,50%. Si descontamos los beneficios operativos con esta tasa, llegamos a 760 millones. A esto le debemos añadir el valor terminal, o el valor que tiene la empresa después de los cinco años de crecimiento al 35%. Asumimos que después de los primeros cinco años, la tasa de crecimiento de los ingresos será del 3%. Si esto fuera así, el valor intrínseco de la compañía sería de 4.288 millones de dólares o lo que es lo mismo, 57$ por acción. Ahora mismo cotiza a 9,35$ la acción, una diferencia de un 500%.

Fuente: CMC Markets – Plataforma de Next Generation

Como existe tanta volatilidad últimamente en estas acciones, vamos a analizar el gráfico mensual. Cada vela representa un mes. Es fácil ver la consolidación entre 6$ y 8$ que se lleva produciendo desde agosto 2020. También es fácil ver la ruptura alcista que se ha producido con la noticia de la viruela del mono. En cuanto a ‘momentum’, lo vemos alcista y el ROC de un mes muestra una ruptura alcista por encima de máximos anteriores, indicando que hay nuevo interés por estas acciones. En cuanto al ‘momentum’ a largo plazo, vemos el RSI de 14 periodos acercándose a niveles de sobre-compra en el 70%. Aún así, niveles de sobre-compra en el RSI no indican el final de una tendencia, la tendencia puede continuar después de entrar en niveles de sobre-compra. Creo que lo importante que debemos vigilar en estos momentos es el nivel de los 8$, que ha servido de resistencia anteriormente y puede que sirva de soporte en un futuro.

