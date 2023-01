Las acciones del Dax 40 que están más fuertes

El año ha estado muy marcado y muy pocas acciones han mostrado fortaleza en todos los marcos temporales

La clasificación de momento o fuerza que realizamos recientemente para las acciones del Ibex 35, la extendemos a las acciones del Dax 40 alemán.

En la parte alta de la clasificación están aquellas acciones que tienen un mayor Momento Total, es decir, aquellas que tienen momento positivo en los diferentes marcos temporales que estamos analizando (mensual, trimestral y anual). Dentro del Dax 40 hay pocas acciones que presenten rendimientos positivos en todos los marcos temporales o que hayan subido de una forma más o menos estable, en concreto, son 4: Beierdsdorf, MTU Aero Engines, Muenchener Rueckver. y Airbus. Esta circunstancia se debe a que hemos tenido un ejercicio, muy marcado, y con un gran giro de mercado o vuelta en “V” en el último trimestre del año.

Clasificación de las acciones del Dax 40 en función al momento / Pulsa ampliar gráfico

Hay un grupo de 9 empresas que están acabando el año con un fuerte momento positivo

Durante los tres primeros trimestres el castigo ha sido generalizado por la subida de tipos de interés y la inflación, castigando a aquellas empresas más endeudadas y con unas expectativas de crecimiento elevadas. Sin embargo, con el pico de inflación, el último trimestre del año, ha sido liderado por aquellas empresas que más sufrieron previamente, en una especia de vuelta en “V” y de gran rotación dentro de las acciones.

Este grupo de acciones presentan fuerte momento positivo con datos mensuales y trimestrales, aunque negativo en todo el año, y ocupan la segunda posición en la tabla. El grupo lo forman 9 empresas entre las que se encuentran: Adidas, Merck, Delivery Hero, Puma, Fresenius Medical Care, Heidelbergcement, Siemens Energy, Deustche Bank y Zalando.

Siemens Energy es un ejemplo de libro de la vuelta en “V”

El CFD sobre la acción de Siemens Energy ha recuperado posiciones con verticalidad después de establecer un mínimo anual en 10,238. La recuperación ha permitido que el precio supere la directriz bajista de fondo (línea discontinua en el gráfico) y la media móvil simple de 200 sesiones. El primer nivel de soporte se encuentra en 15,720.

Gráfico diario de CFD sobre la acción de Siemens Energy / Pulsa ampliar gráfico

Zalando también supera directriz bajista de largo plazo y media móvil de 200 sesiones

El CFD sobre la acción de Zalando avanza de forma escalonada después de establecer un mínimo significativo en 19,1750. El precio supera la directriz bajista de largo plazo (línea discontinua en el gráfico inferior) y la media móvil simple de 200 sesiones. Tiene una primera resistencia en 36,290 y un primer nivel de soporte en 28,215.

Gráfico diario de CFD sobre la acción de Zalando / Pulsa ampliar gráfico

Puma está subiendo de forma escalonada

Puma fue la acción de la semana (ver “Puma: alta sobreventa y valoración baja en una empresa de ventas récord”) el viernes 9 de diciembre.

El CFD sobre la acción de Puma presenta una estructura de máximos / mínimos crecientes construida en los últimos tres meses con origen en el mínimo anual situado en 41,37. El primer nivel de soporte se sitúa en 47,55 y la primera resistencia la situamos a la altura de la media móvil simple de 200 sesiones que cotiza en torno a 61,61 euros.

Gráfico diario de CFD sobre la acción de Puma con Volumen y MACD (12,26,9) / Pulsa ampliar gráfico

