Puma: alta sobreventa y valoración baja en una empresa con ventas récord

La acción de Puma ha sido duramente castigada en lo que llevamos de año

La acción de Puma dentro del Dax es una de las más castigadas del índice si atendemos a la sobreventa: utilizando como criterios la distancia del precio a su media móvil simple de 200 sesiones y la distancia del precio a su máximo anual (ver “Ranking de acciones del Dax: las más sobrevendidas y con más volumen”).

La empresa, sin embargo, ha presentado en el tercer trimestre del año un fuerte crecimiento en la cifras de ventas (+16,9% respecto al mismo trimestre del ejercicio pasado) y prevé que se mantenga el ritmo para el trimestre en curso (+18% en 4T22). Un fuerte crecimiento en todas las zonas regiones y en todos los canales de distribución que permitiría cerrar 2022 con unas ventas récord.

Por otro lado, el EBITDA aumenta un 18,9% en 3T22 vs 3T21 aunque el beneficio neto solo lo hace en un +1,8% en el mismo periodo. Para destacar, el fuerte aumento en los inventarios, desde 1.363,9M de EUR hasta 2.350,2M de EUR, un +72,3%.

Tabla de valoración de Puma realizada por Morningstar y extraída de Plataforma Next Generation / Pulsa para ampliar

Los múltiplos de valoración de las acciones de Puma según Morningstar son los siguientes: Precio / Valor justo de 0,65x, Precio / Ventas de 0,92x y Precio / Beneficios de 20,58x; tendríamos que remontarnos a 2015 para comenzar a ver niveles tan bajos. Su salud financiera, según el rating de Morningstar es moderada aunque la incertidumbre respecto a su valor justo o “fair value” es muy elevada; el segundo nivel más alto de la calificación después del nivel extremo.

Puma ha frenado el rebote a la altura de la directriz bajista de largo plazo

El CFD sobre las acciones de Puma ha frenado el rebote desde mínimos anuales en 53,99 que es aproximación de la directriz bajista de largo plazo que parte de máximos anuales (línea discontinua en gráfico inferior). Por la parte inferior, el precio marca un primer soporte en 45,77 que es mínimo reciente. Más abajo, hay soporte significativo en el mínimo anual establecido en 41,37.

Gráfico de CFD sobre PUMA con Volumen y MACD (12,26,9) / Pulsa para ampliar

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 09/12/22



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.