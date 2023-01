Las acciones más fuertes del Ibex 35

La subida de tipos de interés marca la diferencia en la bolsa

El año 2022 ha sido un año de fuertes repuntes de tipos de interés y esta variable se ha hecho notar de forma considerable en la evolución de los mercados. En la bolsa, por regla general, las acciones de las empresas más endeudadas, o que pertenecen a sectores con gran dependencia de la financiación han sido las más castigadas. Por el contrario, las acciones de sectores más beneficiados de las subidas de tipos (financiero o asegurador) y las empresas con una menor deuda están experimentando un mejor comportamiento relativo.

La clasificación de momento que tenemos más abajo sobre acciones del Ibex 35 es una buena foto final de lo que ha sido el año en los mercados. La parte alta de la clasificación está compuesta por acciones con momento positivo en diferentes marcos temporales (mensual, trimestral y anual), es decir, han subido de una forma estable. En estas primeras posiciones nos encontramos a ACS seguidos por todos los bancos del Ibex 35 (a excepción del Banco Santander) y seguida por Logista que se ha incorporado recientemente al índice. La parte inferior de la tabla está compuesta por empresas con una salud financiera más delicada caso de Melia Hotels, Fluidra, Cellnex y Telefónica.

Clasificación de las acciones del Ibex 35 en función al momento / Pulsa ampliar gráfico

ACS lidera la clasificación

El CFD sobre la acción de ACS lleva varias semanas estabilizándose en torno al máximo significativo alcanzado en JUN22 (línea discontinua en el gráfico). El estancamiento permite que el oscilador MACD se encuentre lejos de niveles de sobrecompra y más pegado a niveles neutrales o banda cero. Por encima del máximo anual establecido en 27,475 el precio quedaría sin resistencia hasta máximos de 2021; zona comprendida entre 28,695 y 29,465. Por la parte inferior, el mínimo destacable y soporte se encuentra en 25,845.

Gráfico diario de CFD sobre la acción de ACS con MACD (12,26,9) / Pulsa ampliar gráfico

CaixaBank es el banco más fuerte e intentar romper resistencias importantes

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 29/12/22

El CFD sobre la acción de CaixaBank se encuentra intentando consolidar por encima del anterior máximo anual situado en 3,6415. El mínimo de diciembre situado en 3,2530 euros es el primer nivel de soporte y aproximación de la medima móvil simple anual; en este caso al tratatarse de un gráfico semanal utilizamos 52 semanas.

Gráfico semanal de CFD sobre acción de CaixaBank con MACD (12,26,9) / Pulsa ampliar gráfico

BBVA se queda un poco rezagado

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 29/12/22

El CFD sobre la acción de BBVA se encuentra poniendo a prueba el máximo reciente establecido en 5,6655. La serie de precios presenta una estructura de máximos / mínimos crecientes que identificamos con directrices alcistas y la media móvil simple de 200 sesiones presenta pendiente positiva. Un primer nivel de soporte se encuentra en el mínimo de DIC22 sito en 5,3070. Por la parte superior tenemos resistencia en 6,1205 que es máximo de 2022 y en 6,2965 que es máximo del último trimestres de 2021.

Gráfico diario de CFD sobre la acción de BBVA con MACD (12,26,9) / Pulsa ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 29/12/22

Para finalizar, le invitamos a apuntarse a nuestros próximos seminarios gratuitos online en 2023:

El jueves 12 de enero a las 17:00h. Trading con estrategias de Momento.

El jueves 26 de enero a las 17:00h. Trading con tendencia: “don´t fight the Fed and don’t fight the Trend”.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.