La vuelta en “V” deja a las bolsas en resistencias con el optimismo disparado

Giro en “V” y fuerte recuperación del optimismo

Los índices de volatilidad (EU Volatility Index Nov 2023 y Volatility Index Nov 2023) se establecen en mínimos de los últimos meses y los principales índices de bolsa comienzan a poner a prueba y / o romper los máximos de octubre.

El giro en las bolsas tiene forma de “V” y el cambio en el ánimo de los inversores ha dado un giro de 180 grados en poco tiempo. Una forma de verlo es la encuesta de la AAII a inversores minoristas. El porcentaje de inversores alcistas cerraba la semana pasada en el 42,60% recuperando 18,3 puntos porcentuales respecto a la anterior lectura, una fuerte mejora en el sentimiento alcista que no tiene precedentes desde JUL10.

La fuerte recuperación del optimismo puede deberse al denominado miedo a perderse algo (FOMO o “Fear of Missing Out” en inglés) una vez que nos adentramos en la época estacionalmente más alcista para las bolsas.

La complacencia podría encontrar explicación en la menor incertidumbre geopolítica por no escalada en el conflicto geopolítico. Sin embargo, desde un punto de vista económico, la caída de la confianza de los consumidores en EEUU y los débiles datos en China no acompañan la subida. De todas manera, la confianza de los inversores volverá a ponerse a prueba esta semana que tiene eventos significativos: IPC y “shutdown” en EEUU.

Alemania 40 pegado a la banda superior del canal bajista

Alemania 40 comienza a poner a prueba la parte alta del canal bajista de medio plazo desarrollado en los últimos tres meses. El máximo de la semana pasada, 15.366 puntos, puede utilizarse como aproximación de esta referencia y, en caso de ruptura, dejaría al precio sin resistencia hasta el máximo de octubre situado en 15.575.

Por la parte inferior, si el precio pierde el mínimo de la semana pasada situado en 15.068, las dudas sobre el rebote desarrollado en las últimas dos semanas podrían comenzar a surgir y la presión vendedora aumentar.

Alemania 40 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 13/11/23

Euro 50 en máximos de octubre

Euro 50 desarrolla un nuevo impulso al alza, esta vez desde 4.131 que es mínimo de la semana pasada, y comienza a poner a prueba el máximo de octubre situado en 4.234. El rebote continúa su curso y el precio mantiene momento positivo y, en caso de ruptura al alza, el siguiente nivel de resistencia se encontraría en 4.264 que es aproximación de la media de 200 sesiones.

Por el contrario, si el precio pierde el mínimo situado en 4.131, aumentarían las dudas sobre el rebote que parte de 3.992 puntos y la presión vendedora podría incrementarse.

Euro 50 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 13/11/23

España 35 en modo rebote mientras se mantenga por encima de la MMS (200)

España 35 muestra una mayor fortaleza y cotiza por encima de la media móvil de 200 sesiones y comeinza a probar el máximo de octubre situado en 9.435 puntos. El rebote que parte de 8.869 puntos no debería presentar dudas mientras el precio se mantenga por encima de la media de 200 sesiones que es aproximación de la directriz alcista de corto plazo.

Por la parte superior, si el precio consolida por encima de 9.435 puntos, quedaría sin resistencia significativa hasta la zona de máximos anuales comprendida entre 9.672 y 9.744 puntos.

España 35 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 13/11/23

US SPX 500 en la directriz bajista que parte de máximos anuales

US SPX 500 se encuentra en la zona comprendida entre la directriz bajista que parte de máximos anuales y el máximo de octubre situado en 4.398 puntos. La zona de referencias podría provocar que el rebote que parte de mínimos anuales se enfriase. Sin embargo, el rebote no sufriría daño desde un punto de vista técnico mientras el precio se mantenga por encima del mínimo de la semana pasada establecido en 4.339 puntos y que es aproximación de la directriz alcista de corto plazo trazada en el gráfico.

US SPX 500 en gráfico diario con oscilador MACD, extraído de la plaforma Next Generation a 13/11/23

US NDAQ 100 a un paso de máximos anuales

US NDAQ 100 desarrolla un nuevo impulso al alza y se establece a un paso de la zona de máximos anuales y resistencia comprendida entre los 15.629 y 15.931 puntos. Unos niveles técnicos importantes a los que se enfrenta el precio y que lo hace sin que los osciladores presenten sobrecompra. Por la parte inferior, el mínimo de la semana pasada situado en 15.062 puntos es soporte de corto plazo que, en caso de ruptura, restaría momento positivo al precio.

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 13/11/23



