Próxima semana en los mercados: IPC y “shutdown” en EEUU, y ZEW en Europa

La agenda macro vuelve a traer referencias de importancia. El foco estará en EEUU donde se publicarán datos de inflación junto con ventas al por menor y datos del mercado inmobiliario. En Europa lo más destacado es el ZEW y en España las subastas de bonos. En China, las ventas al por menor serán el dato más importante.

Fuera de la agenda macro señalar que otro foco de incertidumbre se encuentra en el cierre de la administración o “shutdown” de EEUU. El 17 de noviembre cumple la prórroga de 45 días que se concedieron el 1 de octubre para alcanzar un acuerdo y que le costó el puesto al Presidente del Congreso, Kevin McCarthy. La fuerte política fiscal expansiva de la administración de Biden y el elevado gasto para apoyar a Ucrania son motivo de conflicto. Aunque sea un tema recurrente, no por ello es baladí, a medida que se aproxime la fecha, si no se alcanza un acuerdo, podría aumentar la tensión en los mercados.

En el ámbito de la política monetaria señalar que no hay decisiones por parte de los grandes bancos centrales.

Respecto a la temporada de resultados empresariales, los más destacables son los de Cisco, WalMart y Alibaba. En España publican ACS, Acciona y Merlin Properties.

Macroeconomía:

EEUU: IPC, ventas al por menor y mercado inmobiliario

IPC de OCT23 (martes a las 14:30h) que es considerado de alto impacto y subrayado en rojo en la totalidad de las agendas económicas. El consenso de Trading Economics espera una caída de una décima en la tasa subyacente, hasta el 4,0%, y un repunte de una décima de la general hasta el 3,8%. La probabilidad de subida de tipos de interés ha ido disminuyendo de forma gradual y el mercado descuenta que el techo se podría haber alcanzado en el 5,50%. Si no hay sorpresa al alza en la inflación, se podría afianzar el reciente rebote en precio que, en el caso de las Notas a 10 años supondría la ruptura de la parte superior del canal bajista que parte de máximos anuales.

US T-Note 10 YR en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 10/11/2023

Ventas al por menor de OCT23 (miércoles a las 14:30h), el consenso de Thomson Reuters espera un 0,0% mensual; un estancamiento de las ventas que se produciría después de tres meses consecutivos de subidas y sorpresas al alza. El consumidor podría mostrar cierta debilidad si atendemos a las menores cifras de creación de empleo y el deterioro de la confianza de los útlimos meses.

Permisos de construcción y Nuevas viviendas de OCT23 (viernes a las 14:30h) que son datos adelantados del sector inmobiliario para los que se espera una moderación respecto al mes anterior.

Europa: ZEW y revisiones de PIB e inflación

No existen grandes referencias. Lo más destacado será la encuesta de confianza a analistas realizada por el ZEW (martes a las 11:00h) y que se publica tanto para Alemania como para el conjunto de Europa. Dentro de los índices de sentimiento, los componentes de situación actual continúan bajos y deteriorándose, sin embargo los componentes de expectativas que son más adelantados están recuperando terreno. Si el componente de expectativas continúa mejorando, el rebote en los índices europeos podría ir adquiriendo un mayor cuerpo, por el contrario, si la confianza se vuelve a deteriorar el rebote podría cuestionarse. El Alemania 40 se encuentra pegado a la parte alta del canal y el dato podría decidir a corto plazo.

Alemania 40 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 10/11/2023

Hay datos revisados de cifras importantes que no deberían generar demasiada volatilidad. El cosenso de Trading Economics espera que el PIB del 3T23 (martes a las 11:00h) baje un 0,1% trimestral y que el IPC general de OCT23 (viernes a las 11:00h) quede en el 2,9%.

España: IPC final de OCT23 y subastas del Tesoro

En España se publicarán los datos finales de IPC de OCT23 para los que se espera un 5,2% para la tasa subyacente y un 3,5% para la tasa general. El martes hay subasta de Letras del Tesoro (a 9 y 12 meses) y el jueves subasta de bonos y obligaciones; las peticiones recientes y ratios de cobertura han aumentando con el último repunte de tipos de interés señalando que existe apetito inversor.

China: Ventas al por menor de OCT23

La economía china atraviesa un momento de dificultad por la crisis inmobiliaria y el sector exterior no está ayudando (las exportaciones retroceden por sexto mes consecutivo). El consumo interno se ha ralentizado y se roza la deflación (IPC y Precios a la producción de octubre han caído de forma simultánea). Sin embargo, en los útimos meses las ventas al por menor han conseguido recomponerse y recuperarse (+2,5% en julio, +4,6% en agosto y +5,5% en septiembre). Sería una buena señal para la economía china y para el yuan que el consumo continuase recuperándose. En este sentido, el Índice CNH se encuentra pegado a la MMS (200) y el dato de ventas al por menor (miércoles 03:00h) podría ser decesivo para ver si consigue superarla y continúa con la recuperación.

Índice CNH en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 10/11/2023

Resultados empresariales:

La temporada de resultados del 3T23 está tocando a su fin. Con capitalización superior a los 100MM de USD publican las siguientes compañías: Mitsubishi (MUFG) el lunes; Home Depot (HD) el martes; Cisco Systems (CSCO) y TJX Companies (TJX) el miércoles; para finalizar Walmart (WMT), Alibaba (BABA) y Applied Materials (AMAT) el jueves.

En España destacan las siguientes compañías: ACS, Cororación Financiera Alba y Solaria el lunes; Miquel y Costas el martes; CAF y Técnicas Reunidas el miércoles; Acciona y Colonial el jueves; y Merlin Properties el viernes.



