La volatilidad se dispara en los bancos. Los índices aguantan: Nasdaq se apoya en la MMS (200), Ibex 35 en base de canal alcista y Dax 40 mantiene rango

El sector financiero comienza a sufrir la subida de tipos

La subida de tipos de interés pasa factura a la actividad económica. Las entidades con mayor exposición a sectores o actividades con peor salud financiera comienzan a pasar serias dificultades. Un ejemplo lo tenemos en Silvergate Bank especializado en criptomonedas y el ejemplo más reciente lo tenemos en Silicon Valley Bank especializado en préstamos a tecnología.

El CFD Financial Select Sector SPDR Fund confirma la formación chartista de Hombro-Cabeza-Hombro (H-C-H) que tiene implicaciones bajistas. El precio pierde la línea de cuello (línea discontinua de color blanco en el gráfico) y se aproxima al soporte situado en el mínimo de DIC22.

Gráfico diario de CFD Financial Select Sector SPDR Fund extraído de Plataforma Next Generation a 13/03/23

El CFD SPDR S&P Bank ETF se desploma y comienza a perder la zona de soporte comprendida entre los mínimos de DIC22 y mínimo de JUN22, 43,435 y 42,605 USD respectivamente. El soporte es banda inferior de un amplio movimiento lateral.

Inflación y bancos centrales continúan siendo el foco de atención

En este entorno, el peor escenario sería que, los bancos centrales, se viesen obligados a acelerar la subida de tipos de interés porque la inflación no consigue estabilizarse. De esta manera, los bancos centrales y los datos de inflación continúan siendo el gran foco de atención y la semana que viene tenemos dos grandes citas:

La primera es el dato de inflación de EEUU que se publicará el martes a las 13:30h (realizan antes el cambio horario) y para la que el mercado espera que la subyacente baje hasta +5,5% interanual (ia) y que la general baja cuatro décimas hasta el +6,0% ia.

La segunda es la decisión de política monetaria del BCE que tendrá lugar el jueves 16: a las 14:15 se espera que suba el tipo de intervención desde el +3,00% hasta el +3,50% y a las 14:45h, Christine Lagarde dará su rueda de prensa. También se actualizarán las proyecciones económicas.

Dos escalones más abajo, en términos de importancia y posible impacto en el mercado enumeramos las siguientes citas:

Datos finales de inflación en Europa del mes de febrero: España (martes), Francia (miércoles), Italia (jueves) y Zona Euro (viernes)

En EEUU: se publicarán el martes los Precios a la Producción y las Ventas al por menor, y el viernes la Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan.

Los niveles en los CFD sobre índices

El CFD Alemania 40 continúa sumando sesiones dentro del rango comprendido entre 15.708 puntos, máximo anual, y 15.146 puntos que es mínimo de MAR23. El oscilador MACD mantiene divergencias bajistas recogiendo la pérdida de momento positivo, mientras que el volumen de contratación se estabiliza en torno a la media. La ruptura de rangos estrechos y de larga duración puede marcar dirección a medio plazo.

El CFD España 35 encuentra apoyo en la zona de soporte comprendida entre 9.067 y 8.992 puntos que es aproximación de la base del canal alcista construido por el precio a lo largo de los últimos cinco meses. Por la parte superior tenemos una primera resistencia en 9.370 que es banda superior del hueco a la baja del viernes pasado. Más arriba se encuentra el máximo anual establecido en 9.528 puntos.

El CFD US NDAQ 100 se aproxima a la zona de soporte comprendida entre el mínimo de marzo, 11.795 puntos, y la media móvil simple de 200 sesiones. El precio mantiene cierto equilibrio si atendemos al oscilador MACD que se estabiliza en niveles neutrales. Por la parte superior, la primera resistencia se encuentra en 12.468 que es máximo de la semana pasada.

