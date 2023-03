El ecosistema de las criptomonedas se debilita. Aun así, los inversores deciden seguir comprando Bitcoin y Ethereum

El medio en el que se desenvuelven las criptomonedas se deteriora con fuerza

A la quiebra de la plataforma de negociación de criptomonedas FTX, hay que sumar que Silvergate, uno de los mayores bancos de criptoactivos, presenta serias dudas sobre su viabilidad. El banco ha pedido a la SEC (Security Exchange Commission, organismo regulador de EEUU) aumentar el plazo para finalizar la auditoría de sus cuentas. La acción del banco acelera las caídas y ronda los 5 USD: su máximo histórico fue de 238,85 USD (noviembre 2021) y el máximo de este año se alcanzó en 24.635 USD.

Las dudas y el temor a un posible efecto dominó provocan que Bitcoin y Ethereum se giren a la baja

La noticia ha repercutido desfavorablemente en las dos grandes criptomonedas. Bitcoin y Ethereum pierden los primeros niveles de soporte situados en el mínimo del 24 de febrero; 22.858 y 1.576,81 USD respectivamente y dibujados con línea blanca discontinua en los gráficos inferiores. Un movimiento que provoca giro a la baja en el oscilador MACD que, en ambos casos, perfila divergencias bajistas con el precio.

Gráfico diario de CFD sobre Bitcoin con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 06/03/23

En ambas criptomonedas, en las últimas semanas estamos asistiendo a un proceso de estabilización después del fuerte arranque del año y, la caída reciente, está provocando que comiencen a perderse las directrices alcistas que parten de mínimos anuales.

Gráfico diario de CFD sobre Ethereum con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 06/03/23

Por el momento, no existe una gran preocupación y los clientes compran

Desde un punto de vista de las expectativas de los clientes, utilizando la herramienta de la plataforma Next Generation, no parece que exista una gran preocupación. La mayoría de los clientes están comprando en la sesión de hoy: el 77% en el caso del Bitcoin y el 78% en el caso del Ethereum. Eso sí, el gran matiz entre las dos criptomonedas, desde un punto de vista de exposición es que en el Bitcoin, el 60% de la exposición es larga o comprada, mientras que en el Ethereum, el 65% es corta o vendidas.

Posicionamiento clientes en Bitcoin y Ehtereum, gráfico extraído de plataforma Next Generation de CMC Markets

