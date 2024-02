La inflación (PCE en EEUU e IPC en Europa) marcará el cierre de febrero con las bolsas en máximos y los tipos repuntando

El nuevo repunte de tipos de interés no genera volatilidad en el mercado

Los últimos datos de IPC, tanto en EEUU como en Europa, han sorprendido al alza y sugieren que la inflación se ha enquistado. Unas referencias que, unidas a la solidez del mercado laboral, están provocando los miembros de los diferentes bancos centrales (Fed y BCE) intervengan verbalmente aplazando las bajadas de tipos de interés.

Los tipos de interés se han tensionado con intensidad en lo que llevamos de año: Bund repunta 60 puntos básicos hasta el 2,45% y las Notas a 10 años de EEUU avanzan 50 puntos básicos hasta el 4,30%. Un tensionamiento que, en esta ocasión, no ha pasado factura a los grandes índices bursátiles que se muestran eufóricos y no paran de acumular sobrecompra.

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 28/02/24

Los datos de inflación marcan el cierre de mes y el consenso espera caída generalizada

En este contexto, los tipos de interés y la inflación recuperarán algo del protagonismo perdido pues en la última sesión del mes se acumulan cifras económicas que aportarán visibilidad de cara a las dos próximas reuniones de los bancos centrales: BCE el 7 de marzo y Fed el 20 de marzo.

En Europa el dato de inflación será el IPC preliminar de FEB24. Aunque el dato agregado para la eurozona se publica el viernes a las 11:00h, el mercado descontará la información el jueves por la mañana pues publican Francia, Italia y Alemania. En todos los casos se espera un retroceso que ronda las 3 / 4 décimas y que dejaría la tasa de inflación general por debajo de la barrera del 3%.

Agenda macroeconómica de EEUU y Europa para el 29 de febrero y el 1 de marzo con indicadores de mayor impacto extraída de Next Generation a 28/02/24

En EEUU, el foco estará en el Índice de precios PCE de ENE24 (jueves a las 14:30h) que es la referencia que sigue la Fed para medir la inflación. El mercado espera que la tasa subyacente baje hasta el 2,4% y que la subyacente se mantenga estable en el 2,9%.

Posible impacto en el mercado

Una sorpresa al alza en los datos de inflación podría provocar un mayor repunte de tipos de interés. Si el repunte es de intensidad y los bonos consolidan por encima de máximos anuales (2,50% en el Bund y 4,35% en las Notas a 10 años) las bolsas podrían replegar ante la posibilidad de tipos de interés altos por un periodo más prolongado.

Por el contrario, unos datos en línea con lo esperado, que confirmen que la inflación continúa retrocediendo y comienza a consolidar por debajo del 3% favorecerían que la volatilidad en los mercados se mantuviese en niveles reducidos. En este caso bonos en precio y bolsas podrían recuperar de forma conjunta.

US T-Note 10 YR en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 28/02/24



